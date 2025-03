Indagine del Regno Unito su TikTok, Reddit e Imgur: alcuni app e la protezione dei minori

La tutela della privacy dei minori è diventata una questione centrale nel dibattito pubblico, e ora il Regno Unito si sta muovendo per garantire misure di protezione adeguate riguardo a tre app molto popolari. L'Information Commissioner’s Office ha avviato un'inchiesta significativa riguardo a TikTok, Reddit e Imgur, focalizzandosi sulla verifica dell'età e sulle pratiche di gestione dei dati personali.

La posta in gioco: privacy dei minori

L'ICO ha già intrapreso azioni nei confronti di alcune piattaforme, imponendo cambiamenti significativi per migliorare la protezione dei minori. TikTok, Reddit e Imgur sono ora sotto la lente d'ingrandimento. L'indagine su TikTok riguarderà specificamente come la piattaforma gestisce le informazioni personali degli utenti tra i 13 e i 17 anni in Regno Unito. Sarà valutato come i dati vengano impiegati per formulare raccomandazioni di contenuto, un processo che potrebbe influenzare direttamente l’esperienza di navigazione dei giovani.

In parallelo, l’attenzione si concentrerà su Reddit e Imgur, per comprendere come queste piattaforme gestiscano i dati personali dei bambini e quali misure di verifica dell’età siano in atto. La questione dell’assicurazione dell’età è cruciale, in quanto gioca un ruolo fondamentale nella protezione dei minori, consentendo ai servizi di essere adeguatamente adattati alle loro esigenze, restringendo contestualmente l'accesso a contenuti o funzionalità non adatte.

Le recenti iniziative per migliorare la protezione

Nel corso del 2023, l'ICO ha già ottenuto significativi miglioramenti su altre app, come X, Sendit, BeReal e Dailymotion. Ad esempio, X ha implementato restrizioni pubblicitarie per gli utenti sotto i 18 anni, abolendo la possibilità di attivazione della condivisione della geolocalizzazione per gli stessi. Inoltre, ha lanciato un centro assistenza dedicato ai minori e ai genitori, cercando di garantire maggiore trasparenza per una fascia di pubblico più vulnerabile.

La sicurezza online per i giovani è anche una priorità per altri servizi. Sendit ha rimosso la geolocalizzazione dalle impostazioni dei profili dei minori, mentre BeReal ha messo fine alla possibilità di pubblicare la posizione esatta. Queste modifiche sono progettate per proteggere i bambini nella vita reale, riducendo il rischio di esposizione a pericoli.

Dailymotion ha introdotto nuove misure di trasparenza e privacy, incoraggiando i minori a non condividere informazioni personali, mentre Viber si è impegnato a disabilitare la pubblicità personalizzata per questa fascia d'età, assicurando che gli annunci visibili ai più giovani non siano basati sui loro dati comportamentali o profili.

La normativa vigente e il confronto con l'Unione Europea

Oltre a rispettare le normative europee sulla privacy, la legge britannica richiede anche che le app limitino la raccolta di dati personali dei minori e implementino misure aggiuntive nella loro gestione. La protezione della privacy è diventata un tema caldo e, alla luce delle recenti iniziative, sembra che il Regno Unito stia cercando di consolidare ulteriormente la propria legislazione in materia.

In merito alla situazione attuale, BBC News ha riportato brevi dichiarazioni da TikTok e Reddit, mentre Imgur non è stato ancora raggiunto per un commento. TikTok ha affermato che i suoi sistemi di raccomandazione operano sotto misure rigorose per proteggere la privacy e la sicurezza degli adolescenti. D'altra parte, un portavoce di Reddit ha sottolineato che la gran parte degli utenti è adulta, ma ci sono piani in corso per realizzare cambiamenti necessari in risposta alle normative UK riguardanti la verifica dell’età.

Le indagini dell'ICO garantiranno che la protezione dei minori rimanga una priorità nel panorama digitale attuale, analizzando come le piattaforme possono e devono fare di più per salvaguardare la sicurezza dei più giovani.