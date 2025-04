Incontri al Senato: Jared Isaacman sotto esame per la nomina a capo della NASA

Nel corso di un’audizione di quasi tre ore, il candidato per la direzione della NASA nell’amministrazione Trump, Jared Isaacman, ha affrontato domande pungenti da parte dei membri del Senato, i quali cercavano impegno su specifici progetti spaziali. Con un’esperienza di oltre 7.000 ore di volo su aerei militari e civili, Isaacman ha dimostrato abilità nel dribblare le domande più pressanti, mantenendo un messaggio centrale: la NASA è un’agenzia straordinaria, capace di realizzare l’impossibile, ma deve affrontare sfide significative. Durante l’udienza, ha sottolineato l’importanza di gestire in modo efficace il budget, definito “straordinario“, per esplorare l’universo e mantenere il vantaggio competitivo degli Stati Uniti nel campo dell’astronautica.

La professione di un imprenditore e pilota

Jared Isaacman ha iniziato la sua carriera imprenditoriale a soli 16 anni, fondando un’attività dal seminterrato dei suoi genitori. Successivamente, ha creato una compagnia di pagamenti online, Shift4, che lo ha reso miliardario. Oltre ai successi imprenditoriali, Isaacman è anche un appassionato pilota, avendo autofinanziato e condotto due missioni spaziali private con Crew Dragon. Ha definito la possibilità di guidare la NASA come “il privilegio di una vita“, mettendo in evidenza il suo legame profondo con la nazione e il sogno americano.

L’audizione si è svolta nel palazzo Russell, accanto al Campidoglio, in una sala ampia decorata con colonne di marmo e grandi lampadari. Presenti all’incontro anche astronauti di alto calibro, tra cui i membri dell’equipaggio della missione Artemis II e sei privati cittadini che hanno volato con Isaacman nelle sue precedenti missioni. Il senatore Ted Cruz, presidente della commissione, ha descritto l’assemblea come uno dei momenti più significativi nella storia delle audizioni del Senato.

Le priorità spaziali secondo il Senatore Cruz

Cruz ha aperto l’udienza delineando chiaramente le sue priorità per la NASA: assicurarsi che gli Stati Uniti non cedano il loro primato spaziale alla Cina. Ha sottolineato l’importanza di mantenere una presenza continua sulla Luna e ha esortato Isaacman a impegnarsi in questo senso. Ha dichiarato che il Partito Comunista Cinese ha manifestato la volontà di dominare lo spazio e ha già avviato progetti per una stazione spaziale in orbita terrestre e rover sulla Luna. In risposta, Isaacman ha affermato di essere determinato a garantire il ritorno degli astronauti sulla Luna nel più breve tempo possibile, ponendo l’obiettivo di Artemis II per la missione lunare nel 2026.

Il dibattito si è inasprito quando si è trattato di stabilire un impegno per una presenza sostenuta sulla Luna. Isaacman ha indicato l’intenzione di inviare astronauti su Marte velocemente, ma Cruz ha insistito sulla necessità di avere un programma chiaro per la Luna, ricordando che il comitato aveva scritto una legislazione per garantire ciò. Isaacman ha concluso la questione dicendo che se così dovesse essere, si impegnerà pienamente.

Un dibattito acceso sulle strutture della NASA

Un momento di tensione si è verificato tra Isaacman e la senatrice Maria Cantwell, che ha chiesto garanzie sul mantenimento di tutti i dieci centri di ricerca della NASA e sull’utilizzo del razzo Space Launch System per le missioni Artemis. Le discussioni sulla chiusura di alcuni centri si sono fatte politicamente delicate, poiché i rappresentanti degli stati in cui si trovano provano a difenderli. Isaacman non ha risposto direttamente sulla chiusura dei centri, affermando di aver bisogno di maggiori informazioni sulla ristrutturazione dell’agenzia. Ha confermato, comunque, l’intenzione di “rimboccarsi le maniche” per esplorare questo argomento.

Cantwell ha anche chiesto chiarimenti sull’uso del razzo SLS per portare gli astronauti sulla Luna. Isaacman, pur apparendo favorevole al piano di portare l’equipaggio dell’Artemis III sulla superficie lunare, ha espresso preoccupazione riguardo ai lunghi tempi e ai costi elevati per il programma di esplorazione spaziale umano di NASA.

Interrogativi sui programmi di esplorazione

Isaacman ha sollevato interrogativi legittimi sulla tempistica e sui costi, evidenziando che le amministrazioni presidenziali hanno promosso piani di esplorazione lunare e marziana sin dal 1989, spendendo oltre 100 miliardi di dollari in quasi quattro decenni. Nonostante ciò, le sue missioni con l’equipaggio di Polaris Dawn hanno rappresentato una delle avanzate più importanti dall’epoca del programma Apollo.

In un’interazione significativa, Isaacman ha espresso l’opinione che l’attuale architettura del programma lunare, basata sul razzo SLS e sulla navetta Orion, potrebbe non essere la soluzione ideale a lungo termine. Tuttavia, sembrava disposto a portare avanti i progetti già avviati, manifestando apertura verso possibili modifiche in seguito. Questo ha destato preoccupazioni tra i senatori riguardo alla sostenibilità dei programmi lunari e marziani futuri.

Riconciliarsi con SpaceX

Domande incisive sono state poste dal senatore Andy Kim, che ha interrogato Isaacman sulla visione di una presenza continua sulla Luna e sull’esplorazione marziana. Isaacman ha sottolineato che per determinare il valore economico e scientifico della Luna, è fondamentale inviare astronauti e missioni robotiche, posizionando così la NASA per una futura presenza sostenuta.

Kim ha anche chiesto del valore di una missione umana su Marte. Isaacman, pur evitando una risposta diretta, si è dichiarato favorevole a esplorazioni simultanee su Luna e Marte. Durante l’udienza, Isaacman ha ricevuto feedback positivi da diversi senatori, grazie alla sua dedizione ai programmi scientifici della NASA e all’importanza di ispirare le future generazioni di scienziati.

Tuttavia, le preoccupazioni su un possibile conflitto di interessi con SpaceX, guidato da Elon Musk, sono emerse nel corso della discussione. Il senatore Edward Markey ha messo in evidenza il legame di Isaacman con SpaceX e le sue precedenti investimenti nella compagnia. Nonostante le domande insistenti su Musk e la sua influenza, Isaacman ha ribadito che la sua priorità è sempre stata il servizio alla NASA e al paese.

Un voto finale della commissione su Isaacman è previsto entro la fine del mese e, se tutto andrà per il meglio, la sua nomina sarà portata all’attenzione del Senato. In caso di successo, potrebbe essere confermato alla leadership della NASA entro la fine di aprile o a maggio.