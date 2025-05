Incidente inquietante con il Pixel 6a: smartphone di Google coinvolto in un caso di incendio

Con il crescente successo della serie “a” di Google, che ha iniziato con il Pixel 3a nel 2019, molti utenti hanno trovato in questi modelli un’ottima alternativa ai telefoni di fascia alta. La principale attrattiva di questi smartphone è la loro capacità di garantire fotografie di alta qualità simili a quelle dei modelli di punta, grazie a un eccezionale sistema di fotografia computazionale. Tuttavia, un recente episodio legato al Pixel 6a ha sollevato preoccupazioni sulla sicurezza dei dispositivi.

L’incidente del Pixel 6a: un fuoco inaspettato

Un utente di Reddit, conosciuto con il nome di zaliver, ha raccontato la sua esperienza scioccante con il Pixel 6a, affermando che il dispositivo ha preso fuoco durante la notte. La vicenda ha avuto inizio in modo inquietante, quando il suono della batteria del telefono che emetteva gas lo ha svegliato nel cuore della notte. Pochi istanti dopo, un’esplosione di fiamme ha illuminato il suo comodino, costringendolo a intervenire rapidamente per spegnere il fuoco. Nonostante il telefono continuasse a emettere fumi tossici, zaliver ha preso la decisione di gettarlo nel water per evitare ulteriori danni.

Utilizzo di un caricatore di terze parti e precauzioni

Zaliver ha specificato che durante l’incidente il suo Pixel 6a era dotato di una custodia protettiva e stava caricandosi. Tuttavia, il fatto più rilevante è che stava utilizzando un caricatore di una marca diversa rispetto a quella ufficiale di Google. Sebbene lui stesso riconosca che l’uso di accessori non originali comporti dei rischi, ha dichiarato di aver utilizzato quel caricatore per circa due anni senza problemi. Questo porta a interrogarsi sull’importanza di attenersi a caricabatterie ufficiali o a prodotti testati e certificati dal programma “Made for Google”, per garantire la sicurezza e l’affidabilità del dispositivo.

Riflessioni sui segnali di allerta e precauzioni da adottare

Dopo la pubblicazione della sua esperienza, sono emersi diversi commenti da parte di altri utenti di Reddit, molti dei quali hanno sottolineato che il problema della batteria potrebbe essere iniziato molto prima dell’esplosione. Se un utente nota segni di deformazione, come un’improvvisa espansione del casing del telefono o un aspetto gonfio della scocca, è fondamentale spegnere immediatamente il dispositivo e portarlo in assistenza. Gli utenti vengono anche incoraggiati a contattare Google, poiché potrebbero avere diritto a una sostituzione gratuita della batteria a seconda della gravità della situazione. La sicurezza è una priorità e prestare attenzione a segnali di malfunzionamento è essenziale per evitare situazioni pericolose.