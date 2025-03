In Utah Apple e Google responsabili della verifica dell’età degli utenti degli store

Le recenti normative che riguardano la verifica dell’età degli utenti delle applicazioni hanno preso piede negli Stati Uniti. La legge App Store Accountability, appena firmata in Utah, prevede che sia Apple che Google siedano nel banco degli imputati, con il compito di garantire che solo gli utenti di età superiore ai 18 anni possano creare nuovi account. Con effetto dal 7 maggio, questa legge rappresenta un passo significativo nella regolamentazione di come le piattaforme digitali gestiscono la privacy e la sicurezza dei minori.

La legge App Store Accountability in Utah

Il 2025 segna un momento cruciale nella legislazione statunitense riguardante i diritti dei consumatori digitali. L’App Store Accountability Act, approvato in Utah, stabilisce che tutti gli utenti che desiderano registrarsi ai servizi di app store devono avere compiuto i 18 anni. Gli utenti minorenni, invece, dovranno collegare il proprio account a quello di un genitore, il quale avrà il potere di autorizzare l’uso di specifiche applicazioni. Questa legge è stata accolta positivamente da diverse aziende del settore sociale, tra cui Meta, Snap e X, che hanno espresso il loro sostegno in una dichiarazione congiunta. Queste aziende sottolineano come l’iniziativa consenta ai genitori e agli utenti di avere un maggior controllo su ciò che i minori possono scaricare.

Nonostante l’appoggio di alcune compagnie, Apple e Google hanno mostrato il loro disappunto nei confronti della legge. Entrambi i colossi tecnologici sono attesi a rispondere a questa nuova normativa, e non si esclude che possano avviare azioni legali per contestare la validità dell’atto.

Le difficoltà della verifica dell’età e la risposta delle aziende

La questione della verifica dell’età non è nuova e coinvolge una serie di discussioni tra le piattaforme di social media e i giganti della tecnologia. Le app di social media, generalmente, richiedono un’età minima di registrazione di 13 anni, ma è stato spesso contestato che le aziende non facciano sforzi concreti per verificare l’età degli utenti all’atto della creazione dell’account.

Nel 2023, Meta ha iniziato a sostenere che le piattaforme di app store sarebbero più idonee per effettuare controlli su scala, un punto ribadito da Mark Zuckerberg l’anno seguente. Questa posizione ha iniziato a convincere diversi legislatori statali, inducendo almeno nove stati a esaminare legislazioni simili per trasferire la responsabilità della verifica degli utenti ai fornitori degli app store.

Le implicazioni per i giganti della tecnologia

Con la nuova legge in vigore, sia Apple che Google dovranno affrontare nuove sfide nel garantire la conformità alle normative di Utah, che potrebbero influenzare anche altri stati. L’implementazione del sistema di verifica dell’età non è solo una questione legale, ma solleva anche interrogativi sulla gestione dei dati sensibili. Gli utenti forniscono informazioni delicate come la data di nascita, e la trasparenza su come queste informazioni vengono trattate è fondamentale.

Inoltre, la presenza di dati di pagamento associati agli account degli adulti potrebbe rendere il processo più snello per la verifica dell’età. Questo cambiamento costringerà le aziende a rivedere le loro politiche sulla privacy e la protezione dei dati, in particolare per quanto riguarda l’affidabilità delle informazioni personali depositate.

Le reazioni di Apple e Google a questa legge potrebbero quindi avere ripercussioni significative non solo su come vengono gestiti i dati, ma anche sull’equilibrio tra privacy e sicurezza degli utenti giovani in un contesto sempre più digitale.