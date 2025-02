In gran Bretagna, gli AirPods Pro 2 diventano ausili per la perdita dell'udito grazie a una nuova funzionalità

Negli ultimi mesi, gli utenti statunitensi degli AirPods Pro 2 hanno scoperto la nuova funzione di Hearing Aid, che consente di utilizzare gli auricolari come dispositivi per l'udito, integrando un test specifico per migliorare l'esperienza acustica. Con l'aggiornamento rilasciato oggi, anche nel Regno Unito i possessori di questi auricolari possono beneficiare di questa innovativa funzionalità.

L'update che cambia le regole del gioco per l'udito

A partire dalla mattina del 24 febbraio, il Regno Unito ha finalmente accesso alla funzione Hearing Aid sugli AirPods Pro 2 con connettore USB-C. Questa novità arriva dopo il trionfale lancio negli Stati Uniti, dove il prodotto è stato accolto con entusiasmo, non solo per la sua capacità di amplificare i suoni, ma anche perché è stato autorizzato dalla FDA, cosa che mette in risalto la sua affidabilità.

Apple ha condotto test rigorosi per garantire la validità della funzione, collaborando con esperti audiologi per confrontare il nuovo servizio con metodi di valutazione già riconosciuti. La risposta è stata positiva, confermando che anche nei test condotti dalla British Academy of Audiology il nuovo sistema mantiene elevati standard.

Un punto importante giunge anche dall'intervento del Segretario alla Salute del Regno Unito, Wes Streeting, che ha affermato come sia stimato che la metà delle persone con problemi uditivi non utilizzi ausili acustici. Innovazioni come questa possono, se ben utilizzate, migliorare significativamente la qualità della vita dei pazienti, rendendo più semplice la gestione della loro salute.

L'impatto positivo degli AirPods Pro 2 sulla vita quotidiana

Finora, gli utenti britannici che hanno testato questa nuova funzionalità hanno accolto la notizia con favore. Sono già arrivate numerose segnalazioni da parte di persone che affermano di riuscire a percepire dettagli nei suoni ambientali che prima sfuggivano alla loro attenzione. Questo grazie all'uso degli AirPods non più solo come auricolari, ma come veri e propri ausili per l'udito, tutto senza la necessità di ricorrere a dispositivi tradizionali.

Accedere al test dell’udito è piuttosto semplice. Gli utenti devono navigare nel menu delle impostazioni del proprio iPhone e cercare le funzioni associate agli AirPods Pro 2. Qui si possono facilmente trovare i test uditivi, le funzioni di Hearing Aid e altre impostazioni come la riduzione dei suoni forti. La facilità d'uso di questa nuova tecnologia è un altro dei punti di forza che la distingue.

Il futuro della funzione Hearing Aid: cosa aspettarsi

Attualmente, la funzionalità di Hearing Aid è disponibile solo per gli AirPods Pro 2 con il connettore USB-C nel Regno Unito. Resta da vedere se Apple deciderà di estenderla a modelli precedenti o se riserverà questa opzione soltanto per le nuove edizioni dei suoi auricolari. Questo sviluppo potrebbe influire notevolmente sul mercato degli ausili acustici, portando una maggiore accessibilità e difficoltà ai tradizionali dispositivi a pagamento.

In un mondo dove la tecnologia continua a progredire, è ancora da chiarire come Apple intenda espandere l'uso dei suoi AirPods in ambito audiologico, ma la direzione attuale fa ben sperare per i consumatori. La trasformazione degli AirPods da semplici auricolari a dispositivi di supporto per la salute rappresenta non solo un'importante innovazione tecnologica, ma un passo significativo verso un maggiore benessere sonoro.