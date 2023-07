In futuro l’iPhone potrebbe arrivare senza cornici (ma non è facile)

In futuro nemmeno troppo lontano potremmo vedere un iPhone completamente sprovvisto di cornici. Secondo quanto riportato dal sito The Elec, un media coreano specializzato in componenti elettronici, Apple avrebbe chiesto a Samsung Display e LG Display di sviluppare un display OLED in grado di far sparire tutte le cornici anteriori dall’iPhone.

Tuttavia, il raggiungimento di questo display OLED senza bordi richiederebbe miglioramenti nelle tecnologie di incapsulamento a film sottile (TFE) e fotocamera sotto il display (UPC) e la necessità di proteggere lo spazio dell’antenna. Gli esperti fanno notare che finora si tratta solo di voci e l’implementazione di tale tecnologia per la produzione di massa potrebbe richiedere del tempo.

Tuttavia, secondo The Elec, Samsung Display e LG Display stanno attualmente lavorando su diodi organici a emissione di luce (OLED) per soddisfare la richiesta di Apple. L’obiettivo della Mela è quello di far scomparire completamente la cornice frontale del display dell’iPhone mantenendo un display piatto, distinguendolo così dai display curvi utilizzati da altri produttori di smartphone.

Apple ha scelto di non adottare la tecnologia del display curvo di Samsung Electronics presente nella serie Galaxy S a causa delle preoccupazioni relative alla distorsione ottica e alla vulnerabilità agli urti esterni. Apple potrebbe considerare di piegare tutti i circuiti attualmente situati nella cornice sotto il display per ottenere il design senza cornice: tuttavia, come accennato, questo approccio comporterebbe delle sfide in termini di spazio dell’antenna.

Rendere l’incapsulamento della pellicola esterna più sottile e fondere perfettamente l’UPC con il resto del display migliorerebbe l’immersione dell’utente. La sottile pellicola che protegge lo schermo OLED è composta da due diversi strati: uno che blocca l’umidità e l’ossigeno e un altro che aggiunge flessibilità. L’interesse di Apple per strati più sottili potrebbe porre sfide in termini di protezione e aggiunta di tecnologia touch.

La tecnologia UPC, che posiziona la fotocamera frontale sotto il display, rende invisibile il foro della fotocamera quando non viene utilizzato. Tuttavia, con la modifica in termini di design potrebbe ridurre la qualità dell’immagine a causa di una diminuzione della densità dei pixel. Prima di arrivare a un iPhone senza cornici la società del CEO Tim Cook deve quindi risolvere diverse problematiche.