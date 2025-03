In crescita il phishing: i nuovi schemi degli hacker per ingannare gli utenti

In un’epoca in cui la tecnologia avanza in modo frenetico, molte persone si trovano a dover affrontare un fenomeno in costante evoluzione: il phishing. Recenti studi hanno dimostrato che le tecniche utilizzate dai truffatori online si stanno adattando e trasformando, rendendo le loro comunicazioni più subdole e meno riconoscibili. Analizziamo quindi le novità emerse nel campo delle truffe informatiche e quali strategie stanno mettendo in atto gli hacker per ingannare gli utenti.

Nuove tattiche di phishing: cosa sono e come riconoscerle

Negli ultimi anni, l’approccio degli hacker nei confronti del phishing è cambiato significativamente. Se in passato le email truffaldine presentavano titoli allarmistici come “richiesta urgente” o “pagamento scaduto”, le ultime ricerche, condotte dalla divisione Talos di Cisco, rivelano che i messaggi ora utilizzano termini meno invasivi come “richiesta”, “inoltro” e “report”. Questa strategia sembra il frutto di una nuova consapevolezza da parte dei criminali informatici, che riconoscono che il panico non è più efficace come un tempo.

Kendall McKay, responsabile delle minacce informatiche presso Talos, spiega che i criminali ciberspaziali continuano a utilizzare il phishing perché è ancora molto efficace, nonostante la presenza di tecnologie come l’intelligenza artificiale. Scambiando identità con marchi noti come Microsoft Outlook, LinkedIn e Amazon, i truffatori cercano di raggiungere il maggior numero possibile di vittime. Nel 2024, Microsoft Outlook ha rappresentato il 25% degli attacchi, segno che i marchi più rinomati restano i bersagli preferiti.

Le vittime più comuni del phishing attuale

La recente tendenza al phishing ha iniziato a colpire una gamma di utenti sempre più ampia, dai privati cittadini alle grandi corporation. Una delle fasce di pubblico più vulnerabili sembra essere quella dei disoccupati, ai quali sono indirizzati messaggi che promettono occupazioni dall’aspetto allettante. È essenziale ricordare che qualsiasi offerta di lavoro ricevuta senza previa richiesta dovrebbe essere trattata con sospetto. Per garantirsi maggiore sicurezza, è consigliato rivolgersi direttamente al sito dell’azienda interessata per verificare l’autenticità della comunicazione.

Inoltre, i truffatori non si limitano a farsi passare per aziende, ma sfruttano anche i sentimenti delle persone. Le truffe romantiche hanno portato a perdite record di 384 milioni di dollari solo nei primi nove mesi del 2024, un dato allarmante. È fondamentale mantenere alta la guardia nei confronti di eventuali contatti online che non si conoscono di persona, specialmente se chiedono donazioni in forma di carte regalo o criptovalute.

Come proteggersi dalle truffe di phishing

Per conservare la sicurezza online, è cruciale adottare alcune misure preventive. Prima di tutto, l’installazione di un buon software antivirus che filtri e blocchi email sospette è un passo essenziale. Questo software deve essere costantemente aggiornato per affrontare le nuove minacce emergenti. Inoltre, è altresì fondamentale tenere aggiornati i sistemi operativi e le applicazioni, così da chiudere eventuali vulnerabilità che potrebbero essere sfruttate dai malintenzionati.

Un’altra strategia efficace per garantire un ulteriore livello di sicurezza è l’utilizzo di password complesse e uniche per ogni account. Si consiglia di evitare password previste come “password123” e di considerare l’adozione di un gestore di password nel caso si faccia fatica a ricordare combinazioni complesse. Al riguardo, anche l’implementazione dell’autenticazione a due fattori è fondamentale: richiede un ulteriore passo di convalida oltre alla password, aumentando notevolmente il livello di sicurezza.

Infine, congelare il credito potrebbe essere prudente per chi teme che i propri dati personali siano stati compromessi. Questa misura evita che i truffatori possano prendere prestiti o violare l’identità delle vittime, diventando particolarmente rilevante quando si tratta di furti d’identità che colpiscono i più giovani, spesso difficili da rilevare.

Con la continua evoluzione delle truffe online, essere informati e attenti è la chiave per proteggersi.