In arrivo un nuovo colore per l'iPhone 14: il lancio è imminente

Mancano ancora (circa) sei mesi al lancio ufficiale degli iPhone 15, ma sul web sono già comparse numerose indiscrezioni che riguardano i nuovi dispositivi di Apple. In attesa di capirci di più sulle specifiche e sul design dei nuovi melafonini, vale la pena soffermarsi sugli iPhone 14 rilasciati a settembre 2022, dato che questi prodotti continuano ad avere un ottimo riscontro sul mercato anche a distanza di mesi (specialmente iPhone 14 Pro e iPhone 14 Pro Max).

La bella notizia di queste ultime ore per gli appassionati dei prodotti Apple è che la società del CEO Tim Cook sta per rilasciare una nuova variante di colore dell'iPhone 14. Stando a quanto rivelato da Mark Gurman, infatti, il lancio della nuova colorazione sarebbe imminente: il tweet del reporter di Bloomberg conferma l'indiscrezione comparsa la scorsa settimana sulla piattaforma social Weibo, dove si parlava proprio di una nuova colorazione per l'iPhone 14 in arrivo nel 2023.

La voce della scorsa settimana riferiva che l'iPhone 14 sarebbe stato presto lanciato in una nuova opzione di colore gialla. Mark Gurman non ha precisato nel dettaglio quale sarà il colore che caratterizzerà questa nuova versione dell'iPhone 14, limitandosi a dire che l'arrivo di questa variante è ad un passo.

Apple ha annunciato il nuovo iPhone 13 di colore verde e la variante Alpin Green dell'iPhone 13 Pro l'8 marzo 2022, mentre nel 2021 la Spring Purple Edition dell'iPhone 12 venne annunciata il 20 aprile. Sempre lo scorso anno, come ricordano di certo i fan, Apple ha organizzato un evento speciale all'inizio di marzo per annunciare MAC Studio, Studio Display e altro ancora. Molto probabilmente la Mela rilascerà dei comunicati stampa già entro questo mese di marzo, annunciando un evento per il prossimo mese o giù di lì.

L'iPhone 11 è stato l'ultimo melafonino che Apple ha rilasciato sul mercato con una variante di colore gialla. L'impressione è che la nuova colorazione riguardi solo l'iPhone 14 'standard' e l'iPhone 14 Plus, dato che l'iPhone 14 Pro è già disponibile nella variante di colore oro.