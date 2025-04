In arrivo su Duolingo: si impara a giocare a scacchi tra una lezione e l’altra

Duolingo, la nota piattaforma di apprendimento linguistico, sta ampliando le proprie funzionalità. A partire da adesso, sarà possibile apprendere le regole del gioco degli scacchi tramite l’app. Questo nuovo strumento, attualmente in fase beta, rappresenta l’inizio di una nuova avventura per gli utenti del servizio, permettendo loro di avvicinarsi al mondo degli scacchi da principianti.

Lezioni di scacchi su Duolingo: cosa aspettarsi

Le nuove lezioni di scacchi sono state pensate per i neofiti, così come confermato da un portavoce di Duolingo. Edwin Bodge, senior product manager dell’azienda, ha spiegato che il team ha identificato un’opportunità per ampliare i contenuti didattici disponibili. “Lo scacchi è un gioco che può essere appreso da persone di tutte le età e che richiede grande dedizione per essere padroneggiato,” ha sottolineato.

Con la crescente popolarità degli scacchi, specialmente dopo la serie “The Queen’s Gambit”, Duolingo ha voluto offrire una risorsa accessibile per tutte le persone che desiderano apprendere, senza il rischio di imbattersi in contenuti rivolti solo a giocatori esperti. “Molti siti di scacchi si concentrano su utenti avanzati, mentre noi vogliamo fornire un’esperienza adatta anche a chi è alle prime armi,” ha aggiunto Bodge.

Come funzionano le lezioni di scacchi

All’inizio del corso, gli utenti sono invitati a rispondere a domande sul loro livello di conoscenza degli scacchi. A seconda della risposta fornita, l’app modificherà il contenuto delle lezioni. Se un utente è completamente nuovo al gioco, le prime lezioni si concentreranno su come muovere i pezzi e comprenderne le dinamiche fondamentali. Le attività sono progettate come mini-enigmi, dove si chiede di catturare pezzi avversari utilizzando il proprio pezzo in numero limitato di mosse.

In caso di errore, l’avversario reagisce, mostrando l’opportunità persa, rendendo l’esperienza di apprendimento simile a una partita reale. Se gli utenti continuano a sbagliare, Duolingo offre assistenza visiva, evidenziando dove effettuare il movimento corretto.

Un’esperienza di apprendimento simile alle lingue

Le lezioni di scacchi seguono un formato simile a quello delle lingue, con un sistema di progressione chiaro. Di fatto, il nuovo strumento di Duolingo segna un approccio strutturato all’insegnamento del gioco. Inoltre, ogni sezione di contenuto è sparsa su un sistema di valutazione Elo, il metodo standard per calcolare le abilità di un giocatore di scacchi. Man mano che gli utenti avanzano, le lezioni diventano più complesse, proprio come avviene per i livelli di competenza linguistica.

All’interno dell’app, gli apprendisti potranno anche sfidare il coach di scacchi di Duolingo, Oscar, in mini-partite, il cui livello di difficoltà si adatta alle capacità del giocatore. Tuttavia, al momento non sarà possibile competere contro altri utenti, anche se questa funzionalità è prevista in futuro.

Obiettivi futuri e disponibilità

Duolingo punta a coinvolgere una nuova generazione di appassionati del gioco degli scacchi. Con il lancio delle lezioni per dispositivi iOS atteso entro metà maggio, sono previsti sviluppi anche per piattaforme Android e altre lingue nei prossimi mesi. Per un’azienda che cresce costantemente, questo rappresenta un passo significativo per diversificare la propria offerta, superando i confini dell’insegnamento linguistico tradizionale.

Con queste nuove funzionalità, Duolingo sta cercando di trasformare l’apprendimento degli scacchi in un’esperienza accessibile e coinvolgente, affermando la propria missione di rendere l’istruzione più inclusiva e divertente.