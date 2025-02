In arrivo il Google Pixel 10: quattro modelli già registrati nel database GSMA

La serie Google Pixel 10 si prepara a fare la sua apparizione, con informazioni fresche che confermano la registrazione ufficiale di quattro diversi modelli. Questi dispositivi, che includono il Pixel 10, il Pixel 10 Pro, il Pixel 10 Pro XL e il Pixel 10 Pro Fold, dovrebbero essere lanciati ad agosto 2025, continuando la tendenza di Google di anticipare le uscite rispetto al tradizionale mese di ottobre.

Registrazione ufficiale dei modelli Pixel 10

Recentemente, diversi modelli della serie Pixel 10 sono stati avvistati nel database GSMA, essenziale per le aziende che intendono registrare i loro dispositivi. I dati rivelano i numeri di modello per ognuno dei quattro dispositivi attesi: il Pixel 10 viene identificato con i codici “GLBW0” e “GL066”, mentre il Pixel 10 Pro presenta i codici “G4QUR” e “GN4F5”. Inoltre, il Pixel 10 Pro XL è contrassegnato dal modello “GUL82”, e infine, il Pixel 10 Pro Fold ha il codice “GU0NP”.

Tali registrazioni sono un chiaro segnale che Google si trova nelle fasi finali di approvazione regolatoria per i suoi nuovi telefoni. Essendo questi dati direttamente collegati alle registrazioni ufficiali di Google, possono considerarsi una conferma dell'effettiva realizzazione e della prossima disponibilità della serie Pixel 10.

Attese e novità: Pixel 10a e aggiornamenti

All'interno della comunità degli appassionati, si è anche parlato dell'arrivo di un modello Pixel 10a, che tuttavia non appare nella lista di registrazione. Questo potrebbe essere dovuto al fatto che il suo lancio è previsto più avanti nel tempo, possedendo una finestra di rilascio stimata in primavera 2026. Questo seguirebbe il copione precedente stabilito dal Pixel 9a, che è atteso a breve.

Nel 2024, Google ha colto di sorpresa il pubblico spostando il lancio del Pixel 9 da ottobre a agosto, e a quanto pare, si sta mantenendo questa nuova tempistica anche per la serie Pixel 10. Ciò suggerisce che a breve potremmo assistere a un evento di presentazione, che permetterebbe agli utenti di scoprire le novità della gamma a metà anno.

Innovazioni tecnologiche e anniversario della serie

Oltre alla significativa anticipazione del lancio, i rumor indicano anche che la serie Pixel 10 potrebbe presentare importanti aggiornamenti hardware. Tra le innovazioni più attese spicca il passaggio a un chipset Tensor G5, realizzato da TSMC, che rappresenterebbe un notevole salto in avanti rispetto ai precedenti processori sviluppati da Google. Il 2025 segna inoltre il decimo anniversario della marca Pixel, e questo potrebbe tradursi in caratteristiche speciali o modifiche nel design per celebrare l'occasione.

Man mano che ci avviciniamo alla data di rilascio prevista per agosto, ci si aspetta che emergano ulteriori dettagli che confermeranno le specifiche di questi nuovi dispositivi. Gli appassionati del marchio Google possono quindi guardare al futuro con fiducia, sapendo che la next-gen di telefoni Pixel è ufficialmente in arrivo.