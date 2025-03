In arrivo i nuovi Motorola Edge e Razr: rivelazioni sui prezzi e specifiche

Recenti informazioni trapelate riguardanti i prossimi dispositivi Motorola, in particolare le nuove versioni della serie Edge e Razr, forniscono una visione interessante delle posizioni dei prezzi e delle specifiche previste per il mercato europeo e statunitense. Mentre queste novità si concretizzano, è opportuno esaminare i dettagli su come gli appassionati di tecnologia potrebbero prepararsi ai loro acquisti futuri.

Motorola Edge 60 e Edge 60 Pro: aspettative di prezzo

Le attese per il Motorola Edge 60 e il suo modello Pro sembrano essere contrastanti rispetto alle cifre inizialmente previste. Stando alle ultime fughe di notizie, il prezzo di partenza dell’Edge 60 in Europa si sarebbe assestato attorno a 400 euro, una cifra che, confrontata con il modello precedente, potrebbe rappresentare una riduzione piuttosto che un aumento. Infatti, il Motorola Edge 50 era lanciato a ben 600 euro nella medesima configurazione di memoria e spazio di archiviazione, rendendo il nuovo modello più vantaggioso per i consumatori.

Le specifiche attese per l’Edge 60 includono una configurazione base di 256 GB di spazio di archiviazione e 8 GB di RAM. Negli Stati Uniti, ci si aspettava un prezzo di partenza intorno ai 500 dollari, ma questa cifra potrebbe rivelarsi più bassa, considerando il trend dei prezzi degli smartphone negli ultimi mesi. È anche interessante notare che l’Edge 50 ha recentemente visto il suo prezzo ridotto, dimostrando la possibilità di affari vantaggiosi per i futuri acquirenti.

Per quanto riguarda il Motorola Edge 60 Pro, le probabilità di un lancio negli Stati Uniti sono piuttosto basse, specialmente se la società segue la strategia commerciale adottata nel 2024. In Europa, questo modello di fascia alta potrebbe costare 650 euro, mantenendo un certo distacco dai modelli precedenti pur integrando miglioramenti significativi nella memoria.

Le nuove colorazioni e varianti

Si prevede che entrambe le versioni dell’Edge 60 arrivino in diverse colorazioni, tra cui una intrigante tonalità di blu e verde, ribattezzati “Gibraltar Sea Blue” e “Shamrock Green“. Questa attenzione ai dettagli colori potrebbe attirare l’attenzione sia degli utenti pratici sia degli amanti del design. Tuttavia, è utile rimanere scettici fino a quando non ci saranno conferme ufficiali sulla disponibilità di queste colorazioni e sul possesso di un posizionamento ottimale in termini di prezzo rispetto ai predecessori.

Razr 60 Ultra: costi e preoccupazioni

Passando al Motorola Razr 60 Ultra, emergono notizie meno ottimistiche. Gli analisti prevedono un prezzo significativamente alto rispetto al modello precedente, con una cifra che si aggira intorno ai 1.346,90 euro per un modello con 512 GB di memoria interna e 12 GB di RAM. Questo rappresenterebbe un incremento considerevole rispetto al Razr 50 Ultra, aumentando le preoccupazioni per i clienti interessati a mantenere il budget sotto controllo.

Negli Stati Uniti, il Razr Plus potrebbe vedere un aumento di prezzo, avvicinandosi ai 1.200 dollari per varianti con maggior spazio di archiviazione. L’oscillazione dei prezzi di questi dispositivi riflette le attuali tendenze di mercato, anche nel contesto di una crescente domanda per smartphone pieghevoli e di alta gamma.