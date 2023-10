Cambia questa impostazione su iPhone 15 per video migliori

Gli iPhone 15 e iPhone 15 Pro stanno arrivando tra le mani di sempre più appassionati di tecnologia da qualche settimana a questa parte. Nonostante il grande hype, i nuovi smartphone di casa Apple non sono esenti da problemi, ad esempio di recente è stato identificato e risolto un bug relativo al surriscaldamento del dispositivo.

Tuttavia, i nuovi iPhone hanno ancora alcuni problemi, tra cui una impostazione della fotocamera che può causare voci distorte nelle registrazioni video. Fortunatamente, risolvere il problema richiede solo pochi tocchi nell’app Impostazioni. Scopriamo insieme come fare!

Registrazione Audio Stereo su iPhone

Diversi modelli di iPhone possono registrare audio stereo durante le registrazioni video, utilizzando più microfoni (principalmente situati nella parte inferiore e nell’auricolare del telefono) per catturare un suono più realistico. Questa opzione modifica il suono anche quando si zoomma avanti e indietro con la fotocamera, per simulare il movimento fisico della fotocamera e del suo microfono più vicino o più lontano. Il risultato previsto di ciò è che l’audio del target di zoom viene amplificato, ma non funziona sempre bene, specialmente se stai parlando dietro l’iPhone mentre zoommi la fotocamera.

Il Problema della Distorsione della Voce

Il creatore di YouTube DankPods ha evidenziato il problema in un recente video sulla sua esperienza di registrazione video sull’iPhone 15 Pro Max. La dimostrazione video, incorporata di seguito (vai a 5:07), mostra come l’effetto si scompone quando si parla durante la registrazione. In questa modalità, il volume della tua voce cambia notevolmente tra i diversi livelli di zoom.

Probabilmente, Apple sta cercando di simulare l’audio che una fotocamera avrebbe quando si muove fisicamente avanti e indietro, e in genere funziona bene se non c’è audio proveniente da dietro il telefono, ma semplicemente non gestisce bene la narrazione. Sono stato in grado di replicare il problema con registrazioni di prova sul mio iPhone 15 Apple (non Pro o Pro Max).

Come Disattivare la Cattura del Suono Stereo

Fortunatamente, è possibile disattivare la cattura del suono stereo nelle impostazioni, che interrompe l’effetto del suono dello zoom. Apri l’app Impostazioni sul tuo iPhone, quindi vai a Fotocamera > Registra Suono Stereo, e disattivalo. La ricerca di “Registra Suono Stereo” nell’app Impostazioni dovrebbe anche portarti nel posto giusto.

Altre Impostazioni della Fotocamera da Considerare

DankPods ha anche spiegato alcune altre impostazioni predefinite della fotocamera che producevano risultati meno che ideali, come la funzione Auto FPS e il cambio automatico della lente. Queste funzioni in genere hanno più senso; la registrazione a 60 FPS non è l’impostazione predefinita per le registrazioni video, e l’unico inconveniente con il cambio della lente è la scarsa stabilizzazione dell’immagine sull’obiettivo ultra-ampio. Tuttavia, a seconda di come registri il video, potrebbe valere la pena sperimentare con queste.