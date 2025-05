Importante risarcimento per utenti Siri: ecco come richiedere il proprio rimborso

Un recente avviso ha suscitato preoccupazioni tra molti utilizzatori di dispositivi Apple. Gli utenti hanno iniziato a ricevere email dal titolo “Lopez Voice Assistant Class Action Settlement“, allertandoli riguardo a un risarcimento di ben 95 milioni di dollari in relazione a presunti abusi sulla privacy da parte di Apple. Questa situazione è emersa a seguito di una causa di classe, denominata Lopez contro Apple Inc., che ha sollevato serie accuse sulla violazione della privacy degli utenti.

Il caso legale e le accuse contro Apple

La controversia risale al 2019, anno in cui è stata presentata la causa collettiva. I querelanti sostengono che Apple abbia compromesso la sicurezza delle conversazioni private degli utenti attivando Siri in modo non autorizzato e registrando tali interazioni. Le registrazioni, secondo le accuse, venivano trasferite a collaboratori di terze parti per scopi di analisi e sviluppo. Apple, pur avendo accettato un accordo per chiudere la questione legale, ha sempre negato ogni accusa, affermando di non aver mai volontariamente violato la privacy dei propri utenti.

Quest’accordo di risarcimento non è certo un evento da trascurare. La questione ha messo in luce la crescente attenzione e preoccupazione riguardo alla raccolta di dati personali e al rispetto della privacy nel settore tecnologico. Le dichiarazioni pubbliche e i comunicati di Apple hanno cercato di rassicurare gli utenti, evidenziando che la sicurezza e il rispetto della privacy rimangono tra le loro priorità principali, nonostante le critiche emerse.

Chi può richiedere il risarcimento e come farlo

La mail inviata dagli organizzatori del risarcimento include un messaggio informativo con i dettagli per poter accedere al rimborso. Gli utenti idonei a ricevere una parte del risarcimento sono coloro che hanno posseduto un dispositivo abilitato Siri, che include iPhone, iPad, Apple Watch, HomePod e Mac, tra il 17 settembre 2014 e il 31 dicembre 2024. Se, durante quel periodo, avete notato Siri attivarsi autonomamente mentre conducevate una conversazione privata, allora avete diritto a richiedere un risarcimento.

Questa opportunità offre la possibilità di ottenere fino a 100 dollari, o 20 dollari per ogni dispositivo idoneo fino a un massimo di cinque dispositivi. È importante sottolineare che gli utenti hanno tempo fino al 2 luglio 2025 per visitare il sito di risarcimento e completare la procedura di reclamo.

Dettagli sull’email e sulla procedura di reclamo

Negli ultimi giorni, molti utenti, tra cui alcuni della redazione di The Verge, hanno confermato di aver ricevuto email dettagliate riguardanti il risarcimento. Tali comunicazioni, inviate dall’indirizzo info@lopezvoiceassistantsettlement.com, includono informazioni personali come il nome del destinatario, un codice di identificazione del richiedente e un codice di conferma, oltre a una spiegazione della procedura per reclamare il denaro.

Questa situazione rende evidente come la trasparenza e l’estraneità nel trattamento dei dati siano diventate una priorità per gli utenti e una prerogativa necessaria per le aziende tecnologiche. La fiducia nella gestione delle informazioni personali è cruciale, e questa causa di classe sottolinea la necessità di maggiore vigilanza e responsabilità da parte delle società coinvolte nel settore tecnologico.

In attesa dei prossimi sviluppi, l’invito è a fare attenzione a eventuali comunicazioni simili e a garantire che i propri diritti vengano tutelati.