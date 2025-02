Immich 1.127: aggiornamenti fondamentali per il backup di foto e video su Linux

Il mondo dell’archiviazione multimediale su sistemi Linux si arricchisce con il rilascio della nuova versione di Immich, un software open source dedicato al backup di foto e video. Il recente aggiornamento, che porta il numero di versione a 1.127, introduce importanti miglioramenti in termini di sicurezza e funzionalità. Grazie a questi cambiamenti, la piattaforma si presenta non solo più sicura, ma anche più efficiente per gli utenti che gestiscono la propria libreria di contenuti multimediali in modo autonomo.

Correzioni di sicurezza cruciali

Una delle novità più significative della versione 1.127 riguarda la risoluzione di una falla di sicurezza critica, legata al cross-site scripting nell’HTML della pagina di collegamento condivisa. Questo problema, che permetteva la manipolazione dei dati generati dagli utenti, costituiva un grave rischio per la sicurezza degli utenti. Fortunatamente, il team di sviluppo ha reagito prontamente, implementando correzioni che sanitizzano i dati prima del loro rendering. Questo intervento rassicura gli utenti sulla protezione delle proprie informazioni all’interno della piattaforma, e rappresenta un passo fondamentale per mantenere elevati gli standard di sicurezza.

Nuove funzionalità per il tag delle immagini

Oltre ai miglioramenti sulla sicurezza, Immich 1.127 ha introdotto anche la possibilità di taggare manualmente i volti nelle foto e nei video. Questa funzione si rivela particolarmente utile quando il modello di riconoscimento facciale integrato nel software non è in grado di identificare un soggetto o commette errori di raggruppamento. Per eseguire il tagging manuale, è sufficiente cliccare sul pulsante “+” nella sezione dedicata alle Persone nel pannello dei dettagli del media. Da qui, gli utenti possono selezionare e regolare l'immagine della persona da taggare, rendendo l'organizzazione dei contenuti multimediali molto più semplice e intuitiva.

Prestazioni potenziate nella funzionalità Ricordi

La funzionalità Ricordi ha ricevuto aggiornamenti significativi, andando a migliorare l'esperienza utente. In precedenza, i ricordi venivano generati in tempo reale, il che poteva rallentare il processo di caricamento. Ora, grazie alla nuova opzione di pre-generazione, i ricordi si caricano in maniera esponenzialmente più rapida. Gli utenti possono anche esprimere la loro approvazione o apportare modifiche ai contenuti relativi ai ricordi. Per coloro che utilizzano un sistema di valutazione a stelle per gestire le proprie immagini, Immich 1.127 permette di filtrare le ricerche direttamente sul web in base a queste valutazioni, offrendo un metodo d’organizzazione più efficace per trovare rapidamente le immagini e i video preferiti.

Innovazioni nell’interfaccia della libreria esterna

Un altro aspetto che ha visto miglioramenti notevoli riguarda l’interfaccia della libreria esterna. La pagina di gestione è stata aggiornata, mostrando adesso il conteggio sia delle foto che dei video, offrendo così una visione più chiara del contenuto disponibile. Quando si crea una nuova libreria esterna, gli utenti ricevono subito la richiesta di un percorso di importazione, il che rende il processo di onboarding più fluido e intuitivo. Questi aggiornamenti non solo migliorano l’estetica dell'interfaccia, ma rendono l'interazione con il software più agevole e diretta.

Per ulteriori dettagli sulle nuove funzionalità e le correzioni apportate, gli utenti possono consultare il changelog ufficiale rilasciato sulla pagina di GitHub di Immich. Questo aggiornamento rappresenta un passo avanti significativo per tutti coloro che utilizzano questa piattaforma per il backup dei propri ricordi multimediali.