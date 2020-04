Immagine mostra Galaxy Note 20: la fotocamera sarà sotto il display?

Un immagine pubblicata sul Galaxy Store, nella sezione “Samsung Rewards”, potrebbe averci fornito informazioni in merito al prossimo Galaxy Note 20. La foto mostra tre smartphone Galaxy: un Galaxy S20, un Galaxy S10 + e in mezzo tra questi quello che presumiamo essere il nuovo Galaxy Note 20. Questo misterioso dispositivo assomiglia un po’ al Galaxy Note 10, tranne per la differenza nel design del display Infinity-O e per l’assenza del foro centrale per la fotocamera selfie.

Galaxy Note 20 avrà una fotocamera sotto-display?

Dall’immagine condivisa possiamo notare l’assenza di un foro nel display per la fotocamera frontale. Sebbene questo potrebbe essere collocato nell’angolo in alto a sinistra che rimane nascosto dietro il Galaxy S10 +, in molti si chiedono se il nuovo Note avrà, invece, la fotocamera sotto il display. In merito a questa caratteristica le informazioni sono attualmente contrastanti. Fin ad ora i modelli Galaxy Note 10 e S20 hanno centrato il foro della fotocamera nei loro display Infinity-O, quindi, ci sembra improbabile che Samsung voglia posizionare la fotocamera nell’angolo a sinistra. Allo stesso tempo, le recenti indiscrezioni emerse in merito Galaxy Fold 2 rivelavano che la tecnologia per una fotocamera sotto il display non sarebbe ancora pronta per il mercato.

In molti, quindi, si chiedono se questo sia davvero il Galaxy Note 20. Supponendo che lo sia, il dispositivo sembra avere uno schermo più piatto in linea con la serie Galaxy S20 e cornici ancora più sottili. Per quanto riguarda i pulsanti fisici, forse rimarranno sul bordo sinistro del telefono per lasciare spazio nell’altro lato alla S Pen. Samsung molto probabilmente presenterà il nuovo Note ad agosto, anche se non possiamo essere sicuri di queste tempistiche dato il periodo di grande incertezza dovuto alla diffusione del coronavirus.

Fonte Sammobile