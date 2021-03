L’iMac Pro non è più acquistabile. Apple lo rimuove dall’Apple Store e dal sito ufficiale

Le vendite dell’iMac Pro sono state ufficialmente interrotte lo scorso weekend. Il famoso dispositivo non è infatti più disponibile per l’acquisto dall’Apple Store, come hanno provveduto a segnalare molti utenti. Ma non è tutto, perchè anche la pagina ‌iMac Pro‌ è stata completamente rimossa dal sito Web di Apple, pertanto il device non è più acquistabile.

Apple ha anche modificato il filtro di compatibilità Mac per ‌iMac Pro‌ in modo che venga riportato “2017” invece di “2017 e versioni successive”. Un aspetto che rende ancora più chiaro il fatto che non ci saranno più modelli ‌iMac Pro‌ in futuro.

La notizia non ha spiazzato gli utenti, specialmente gli appassionati dei prodotti della “Mela morsicata”. Il colosso di Cupertino aveva infatti annunciato per la prima volta l’intenzione di interrompere la vendita dell’‌iMac Pro già‌ all’inizio di marzo, affermando che il prodotto sarebbe stato disponibile per l’acquisto “fino a esaurimento scorte”.

Apple ha pertanto rimosso ‌l’iMac Pro‌ dal suo sito Web, ma gli utenti interessati possono ancora optare per una varietà di modelli ‌iMac Pro‌ disponibili nel negozio ricondizionato dell’azienda del CEO Tim Cook.

Apple consiglia agli utenti che sono alla ricerca di un Mac di fascia alta di scegliere l’iMac da 27 pollici, aggiornato l’ultima volta nell’agosto 2020. L’attuale ‌iMac da 27 pollici configurato con un processore Core i9 a 10 core è più veloce ed economico dell’‌iMac Pro‌ “standard”, alimentato con un processore Xeon W a 10 core.

Le novità non finiscono qui, dato che molti “rumors” riportano come Apple stia lavorando ad un iMac ridisegnato che presenterà cornici più sottili, un design molto simile a quello del Pro Display XDR e chip Apple Silicon. Pertanto, gli utenti che sono alla ricerca di un prodotto dalle alte prestazioni potrebbero anche decidere di aspettare l’uscita di questi nuovi modelli ‌iMac‌, prevista per la fine dell’anno.

Fonte MacRumors