Iliad, stop Flash 120 2023: arriva Giga 100, dettagli e prezzo

La giornata odierna è senza dubbio molto importante per i fan di Iliad. A partire da oggi, martedì 10 gennaio, la Flash 120 2023 non è più disponibile: chiaramente non si tratta di una buona notizia, dato che l'offerta in questione consentiva di sfruttare la bellezza di 120 GB al costo di soli 7,99 euro al mese.

Ma l'operatore francese sa bene come venire incontro ai propri utenti: per un'offerta che va via ne viene subito lanciata un'altra. Iliad ha fatto proprio questo, annunciando l'offerta Giga 100 sempre a 7,99 euro al mese.

Inoltre, bisogna tenere conto che la Flash 120 2023 era comunque un'offerta prorogata molte volte. Inizialmente, infatti, la promozione di Iliad sarebbe dovuta terminare il 15 dicembre 2022; in seguito il gestore telefonico l'ha prorogata fino al 29 dicembre 2022 e poi ancora fino al 10 gennaio 2023.

Ora Iliad punta tutto sulla Giga 100, che presenta caratteristiche molto simili alla Flash 100 che era stata resa attivabile a giugno dello scorso anno. In questo caso, però, la Giga 100 viene messa a disposizione solo per i nuovi clienti: coloro che sono già utenti Iliad, quindi, non possono effettuare l'upgrade alla Giga 100.

Come detto, il costo della Giga 100 è di 7,99 euro al mese, con l'offerta che può essere attivata sia online sul sito ufficiale di Iliad che negli Iliad Store, assistiti dagli addetti dell'operatore telefonico.

L'offerta Iliad Giga 100 include minuti illimitati per chiamare tutti i numeri fissi e mobili nazionali, sms illimitati verso tutti e 100 GB di traffico dati validi fino in 4G+: il tutto ad un costo di 7,99 euro al mese, anche se bisogna aggiungere il costo di attivazione (una tantum) di 9,99 euro. In totale, i nuovi clienti che decideranno di entrare in Iliad e sottoscrivere la Giga 100 andranno a spendere 17,98 euro il primo mese e 7,99 euro dal secondo mese in poi.