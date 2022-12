Iliad scatenata, nuova offerta da urlo: 120 GB ad un prezzo super

Mancano ormai pochi giorni a Natale e i gestori telefonici stanno facendo a gara nel cercare di proporre alla clientela le offerte più interessanti. Molte di queste sono ovviamente cariche di GB, come quella appena lanciata da Iliad che sta già catalizzando le attenzioni degli utenti.

Stiamo parlando della FLASH 120, un'offerta dal bundle davvero entusiasmante, dove spiccano i 120 GB di traffico internet. Tuttavia gli utenti interessati devono sbrigarsi, perché Iliad manterrà la disponibilità della FLASH 120 solo fino al 29 dicembre 2022. Assieme ai 120 GB di traffico internet la nuova offerta del gestore francese prevede anche minuti e sms illimitati all'ottimo prezzo di 7,99 euro al mese.

Ma le offerte di Iliad non finiscono certamente qui. Nel corso di questi ultimi anni, in cui l'operatore francese è riuscito ad irrompere nel mercato italiano con offerte davvero sensazionali, la fiducia da parte degli utenti è salita a dismisura: i clienti sanno bene che le sorprese di Iliad sono sempre dietro l'angolo.

Oltre alla FLASH 120, infatti, troviamo una seconda offerta che è bene tenere in considerazione per via dei molti vantaggi che propone: al prezzo di soli 9,99 euro mensili si possono avere a disposizione 150 GB di traffico dati, minuti illimitati e sms no limits per chiamare e messaggiare con tutti i numeri sul territorio nazionale.

Tra le caratteristiche delle offerte di Iliad maggiormente apprezzate dagli utenti spicca sicuramente la possibilità di godere di queste tariffe per sempre, dato che non vengono mai interessate da costi aggiuntivi. L'unica spesa ulteriore è quella della SIM: il prezzo una tantum è di 9,99 euro.

Sempre più utenti tendono a scegliere Iliad per i tanti vantaggi garantiti dal gestore francese: per la copertura 4G si arriva già al 99%, con ottimizzazione della tecnologia 5G in corso su tutto il territorio nazionale. In Italia l'operatore si sta espandendo sempre di più: sono già 3.500 i punti vendita Iliad nel nostro Paese e non è certo un caso se il 97% degli utenti si dice soddisfatto del servizio.