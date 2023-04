Il tuo iPhone potrebbe non aggiornarsi ad iOS 17

Alcuni iPhone di Apple non possono più contare sul supporto iOS, pertanto non verranno aggiornati a iOS 17. Stando a quanto riportato dal sito Phone Arena, si tratta di iPhone 8, iPhone 8 Plus e iPhone X, oltre all’iPad Pro di prima generazione (9,7 pollici e 12,9 pollici) e l’iPad di quinta generazione che non riceveranno l’aggiornamento a iPadOS 17.

L’iPhone 8 e l’iPhone 8 Plus sono stati entrambi rilasciati a settembre 2017, mentre l’iPhone X è stato ufficializzato circa due mesi dopo. I tablet iPad Pro sono entrati in scena per la prima volta nel novembre 2015, mentre l’iPad di quinta generazione è stato rilasciato durante il primo trimestre del 2017.

Ma un leaker anonimo ripreso da MacRumors sostiene che tutti i dispositivi che hanno ricevuto iOS 16 potranno essere aggiornati a iOS 17, inclusi i prodotti Apple alimentati dal chipset A11 Bionic da 10 nm. Secondo il sito l’informatore sarebbe piuttosto affidabile: lo scorso anno riportò delle indiscrezioni piuttosto accurate sulla Dynamic Island prima che la funzione venisse menzionata durante la presentazione dei nuovi Phone a settembre 2022. L’impressione è che il leaker abbia una fonte all’interno del team di sviluppo di Apple.

Più recentemente, questa fonte ha anche affermato che Apple utilizzerà un chip a bassissimo consumo energetico che consentirà ai pulsanti del volume e di accensione a stato solido su iPhone 15 Pro e iPhone 15 Ultra di funzionare anche quando il telefono è spento. Apple potrebbe anche aggiungere un’impostazione che consentirebbe all’utente di regolare la sensibilità dei pulsanti a stato solido in modo che possano funzionare anche quando si indossano i guanti o quando sono coperti da una custodia protettiva.

Al momento non è certo che l’iPhone 8, l’iPhone 8 Plus, l’iPhone X, l’iPad Pro di prima generazione e l’iPad di quinta generazione ottengano davvero l’aggiornamento a iOS 17 e iPadOS 17. Non resta che attendere qualche dettaglio più concreto da parte della Mela.