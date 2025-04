Il testimone chiave: Kevin Systrom svela le dinamiche nascoste tra Instagram e Facebook

La recente udienza davanti al tribunale di Washington ha portato alla luce affermazioni scottanti da parte di Kevin Systrom, co-fondatore di Instagram. In un contesto in cui la Federal Trade Commission cerca di forzare la scissione di Instagram e WhatsApp da Meta, Systrom ha testimoniato sull’evoluzione della piattaforma e sulle relazioni con Facebook, svelando un quadro complesso fatto di rivalità e scelte strategiche discutibili.

La scoperta di Instagram e l’acquisizione di Facebook

Nel 2012, Instagram, fondato da Kevin Systrom e Mike Krieger, venne acquistato da Facebook per una cifra stratosferica di 1 miliardo di dollari. Systrom all’epoca si mostrava ottimista riguardo a come l’unione con Facebook potesse amplificare la crescita già inarrestabile della piattaforma. I numeri sembrano dargli ragione, visto che Instagram oggi conta miliardi di utenti e ha generato profitti di gran lunga superiori all’investimento iniziale.

La testimonianza di Systrom, però, rivela che questa crescita impressionante è avvenuta, per molti versi, non grazie all’aiuto di Facebook, ma in opposizione alla sua gestione. Davanti al tribunale, il co-fondatore ha affermato che il CEO Mark Zuckerberg ha sistematicamente sottratto risorse cruciali a Instagram, limitando le potenzialità di espansione della piattaforma per proteggere Facebook dalla concorrenza.

Le strategie di Zuckerberg e il contrasto con Systrom

Durante l’udienza, Systrom ha condiviso dettagli preoccupanti riguardo all’approccio di Zuckerberg nelle decisioni strategiche che hanno influenzato Instagram. È emerso che, poco prima delle dimissioni di Systrom e Krieger nel 2018, Zuckerberg ha deciso di interrompere l’integrazione delle funzionalità tra le due piattaforme, preoccupato che una crescita di Instagram potesse causare una contrazione dell’engagement su Facebook. Systrom ha descritto Zuckerberg come un dirigente egocentrico, preoccupato per chi, tra Facebook e Instagram, avesse il predominio.

“Là dove Instagram non cresceva rapidamente, Facebook non subiva una contrazione altrettanto rapida” ha sottolineato Systrom in aula. Questa posizione ha evidenziato una tensione fra le due società, con Instagram che, pur avendo raggiunto un miliardo di utenti, si sentiva sottoinvestita in termini di risorse e personale rispetto al diretto concorrente.

Gli interventi sottomessi di Instagram

Systrom ha ricordato come Instagram sia stata costantemente privata delle risorse necessarie per crescere efficacemente. Quando Zuckerberg ha annunciato la sua intenzione di focalizzarsi sui video, Facebook ha rapidamente dedicato 300 dipendenti a questo ambito, mentre Instagram non ha ricevuto alcun supporto aggiuntivo. Alle spese relative alla privacy dopo lo scandalo Cambridge Analytica, Instagram non ha avuto accesso ai fondi che Zuckerberg aveva promesso. Anzi, è stata assegnata a un team centralizzato che si concentrava maggiormente su Facebook.

Queste limitazioni non solo hanno influenzato lo sviluppo della piattaforma, ma hanno anche alimentato un crescente risentimento nei confronti della gestione di Zuckerberg. È emerso un quadro di gioco di potere in cui, nonostante la potenzialità intrinseca di Instagram, la visione ristretta di Zuckerberg ha frenato il suo pieno sviluppo.

La controdenuncia e le risposte in aula

Durante il controinterrogatorio, gli avvocati di Meta, in particolare Kevin Huff, hanno provato a minare la credibilità di Systrom, insinuando che la sua testimonianza fosse influenzata da risentimento. Tuttavia, il co-fondatore ha mantenuto la sua posizione, affermando con fermezza che Instagram avrebbe avuto successo anche come entità indipendente. “Nel mondo delle probabilità, non puoi mai essere assolutamente sicuro, ma ci sono dati che suggeriscono chiaramente che Instagram non avrebbe avuto bisogno di Facebook per prosperare,” ha dichiarato.

Le tensioni in aula si sono fatte palpabili, con scambi di battute tra Huff e Systrom che hanno sollevato diversi sorrisi tra i presenti. Tuttavia, Systrom ha affrontato le provocazioni con freddezza, ribadendo il punto di vista secondo cui Instagram ha superato ostacoli significativi nonostante la gestione limitante di Zuckerberg e Meta.

L’esito di questa udienza potrebbe rappresentare un significativo punto di svolta nella battaglia legale tra la Federal Trade Commission e Meta, e la testimonianza di Systrom ha fornito un’importante visione su come le dinamiche interne possono influenzare il successo o i fallimenti di giganti tecnologici come Facebook e Instagram.