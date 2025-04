Il settore dei semiconduttori si prepara a perdite superiori a un miliardo di dollari a causa delle tariffe di Trump

Le tensioni commerciali con la Cina, accentuate dalle decisioni dell’ex presidente Donald Trump, stanno portando il settore dei semiconduttori a un punto di svolta critico. Le aziende del settore potrebbero subire perdite significative, con proiezioni che superano il miliardo di dollari, a causa di una nuova serie di tariffe sui chip. Data la rilevanza strategica dei semiconduttori nell’economia globale, questi sviluppi sollevano interrogativi preoccupanti per l’intera filiera.

Le stime delle perdite nel settore dei chip

Secondo alcune fonti ben informate, tre grandi nomi nell’industria dei semiconduttori statunitensi, ovvero Applied Materials, Lam Research e KLA, potrebbero affrontare perdite stimate in circa 350 milioni di dollari ciascuno nell’arco di un anno, a causa delle tariffe previste. Queste cifre si sommano, portando il totale delle perdite previsto per le tre aziende a oltre un miliardo di dollari. Inoltre, le aziende più piccole del settore potrebbero incorrere in costi significativamente aumentati, stimando perdite nella fascia delle decine di milioni. Questo scenario non è una novità; anzi, alcune società del settore hanno già iniziato a sentire l’effetto delle tariffe imposte nella guerra commerciale avviata da Trump, nonostante ci sia stata una pausa di 90 giorni sui dazi reciproci e un’eccezione precaria per i semiconduttori e altre componenti elettroniche.

Origine delle preoccupazioni: controlli all’esportazione e costi alti

In un documento presentato alla Securities and Exchange Commission, la società Nvidia ha messo in guardia sul rischio di tariffe arbitrarie sugli import e sui controlli alle esportazioni. Secondo la comunicazione, il governo statunitense prevede di addebitare a Nvidia fino a 5,5 miliardi di dollari per continuare a esportare i suoi chip H20 dedicati all’intelligenza artificiale in Cina. Anche Advanced Micro Devices ha lanciato l’allerta, indicando in un altro documento SEC che i controlli per le esportazioni relative ai prodotti MI308 potrebbero comportare un incremento dei costi fino a 800 milioni di dollari. Gli avvertimenti provenienti da Nvidia sottolineano che i controlli all’esportazione sono attivati per limitare il rischio che i prodotti coperti possano essere utilizzati in supercomputer cinesi, un aspetto che mette in luce il legame tra tecnologia e sicurezza nazionale.

Le indagini di Trump sui rischi per la sicurezza nazionale

Attualmente, Donald Trump sta conducendo un’indagine approfondita sugli impatti delle tariffe sui semiconduttori, parte di una strategia più ampia per rivedere il commercio globale e incoraggiare i produttori a riportare le proprie operazioni negli Stati Uniti. Non è ancora chiaro quanto durerà questa indagine; i gruppi del settore dei semiconduttori che rappresentano aziende statunitensi e globali non hanno fornito risposte immediate riguardo a come questa mancanza di chiarezza stia interferendo con le attività commerciali e le catene di approvvigionamento. Con un mercato di semiconduttori così complesso, questi aggiornamenti sono cruciali per l’industria e il suo futuro.