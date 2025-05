Il senato abolisce una norma cruciale dell’fcc per l’accesso al wi-fi nelle comunità svantaggiate

La recente decisione del Senato di cancellare una regola stabilita dalla Federal Communications Commission ha suscitato preoccupazioni sul futuro dell’accesso a internet per le fasce più vulnerabili della popolazione. Questa norma consentiva l’utilizzo di fondi federali per coprire i costi di hotspot Wi-Fi che potevano essere utilizzati al di fuori di scuole e biblioteche, favorendo così l’accesso a internet per bambini e famiglie in difficoltà economiche. La faccenda si inserisce nel dibattito più ampio su come garantire la connettività nelle aree a scarso accesso, un tema diventato ancor più pressante durante la pandemia di covid.

La regola dell’fcc e il suo impatto sulle comunità

Il programma, avviato dall’ex presidente dell’FCC Jessica Rosenworcel, utilizzava parte dei fondi del programma E-Rate da 2,6 miliardi di dollari per fornire hotspot Wi-Fi gratuiti, essenziali per bambini e famiglie prive di una connessione stabile a internet. Questa iniziativa mirava a colmare il divario digitale, consentendo a chi non aveva accesso a un computer o a internet di partecipare attivamente alla vita scolastica e comunitaria.

Durante il dibattito in Senato, il leader della maggioranza repubblicana John Thune ha dichiarato che la regola violava il Communications Act, il quale limita l’uso dei fondi alle sole scuole e biblioteche. Tuttavia, Rosenworcel, in una dichiarazione rilasciata l’anno scorso, ha contestato questa interpretazione, richiamando l’attenzione sui problemi di apprendimento a distanza messi in evidenza dalla pandemia. Ha sottolineato la necessità di modernizzare il programma E-Rate affinché potesse includere la possibilità di “prestare hotspot Wi-Fi” per supportare l’accesso a internet ad alta velocità, non solo nelle aree rurali, ma anche in quelle urbane e in qualsiasi altro contesto.

La posizione dell’fcc e gli effetti della retrocessione

Sotto la direzione di Brendan Carr, l’FCC ha adottato una posizione più restrittiva nei confronti dei programmi di protezione dei consumatori. Questa amministrazione è stata criticata per aver ridotto il supporto a iniziative fatte per migliorare l’accesso a internet, inclusi programmi cruciali come l’Affordable Connectivity Program. Quest’ultimo era destinato a supportare le famiglie a basso reddito per avere accesso a internet, con l’obiettivo di ridurre le disuguaglianze digitali.

Studi recenti hanno evidenziato che il costo annuale di 7-8 miliardi di dollari di questo programma ha generato risparmi significativi per i contribuenti, stimabili tra 28,9 e 29,5 miliardi di dollari, grazie all’aumento delle opportunità di accesso a un internet economico e ai servizi di telemedicina. Tali dati rendono evidente l’importanza di investire in programmi che riducono le disuguaglianze nell’accesso a internet, fondamentale per il progresso sociale ed economico.

Le conseguenze della votazione e le dichiarazioni critiche

In seguito al voto del Senato, la commissaria dell’FCC Anna Gomez, nominata dall’ex presidente Joe Biden, ha rilasciato una dichiarazione allarmata, sostenendo che questa scelta avrà conseguenze dirette sui divari economici esistenti. Gomez ha avvertito che “le persone con accesso sufficiente a internet saranno sempre più separate da quelle senza, e questa decisione rischia di amplificare ulteriormente tale gap.” Le sue parole evidenziano una crescente preoccupazione riguardo alle politiche del governo che sembrano trascurare il bisogno di un accesso universale e equo alla tecnologia.

La questione dell’accesso a internet continua a rimanere un tema caldo e divisivo. In un’epoca dove la connettività è diventata essenziale per l’istruzione, il lavoro e la comunicazione, è fondamentale monitorare attentamente come le decisioni politiche possano influenzare il tessuto sociale delle comunità, in particolare quelle meno abbienti.