Il prossimo iPad Pro potrebbe supportare la ricarica MagSafe

La prossima versione dell’iPad Pro, che verrà rilasciata entro il 2024, potrebbe includere il supporto per la ricarica MagSafe. Lo rivela il sito MacRumors, che spiega come l’informazione provenga da una fonte che ha familiarità con le aziende che producono magneti per i prodotti Apple. Al momento non ci sono ancora conferme, ma già in passato erano trapelate voci che rivelavano come Apple stesse effettivamente lavorando sulla ricarica wireless per l’iPad.

Nel 2021 fu Mark Gurman di Bloomberg ad affermare che la Mela stava prendendo in considerazione un retro in vetro per l’‌iPad Pro‌ del 2022, favorendo quindi la presenza di funzionalità di ricarica wireless. Gurman ha affermato specificamente che Apple stava testando un sistema ‌MagSafe‌ per ‌iPad Pro‌.

I nuovi modelli ‌iPad Pro‌ da 11,1 e 13 pollici con display OLED previsti per il 2024 dovrebbero quindi arrivare con questa importante novità: d’altronde, come ricorda proprio MacRumors, la società del CEO Tim Cook non aggiorna l’estetica dell’‌iPad Pro‌ da diversi anni, pertanto qualche cambiamento è d’obbligo.

È possibile che Apple stia pianificando un ‌iPad Pro‌ con retro in vetro nel 2024 come parte dell’aggiornamento OLED, anche se finora non ci sono conferme in tal senso. Un retro in vetro renderebbe l’‌iPad Pro‌ più vulnerabile ai danni in caso di caduta, ma al tempo stesso favorirebbe la presenza di nuovi accessori senza fili e un comune caricabatterie ‌MagSafe‌ che funzionerebbe sia per ‌iPhone‌ che per ‌iPad‌. Presumibilmente l’‌iPad‌ potrebbe funzionare anche con i caricabatterie magnetici Qi2 da 15 W su cui stanno lavorando i produttori di terze parti.

La ricarica di ‌MagSafe‌ da 15 W sarebbe più lenta della ricarica cablata tramite USB-C, come abbiamo avuto modo di vedere già con gli iPhone‌, ma fornirebbe ai possessori di dispositivi Apple più opzioni di ricarica.