Il primo telefono Samsung con display arrotolabile? Ecco quando

All’inizio di quest’anno Samsung Display ha presentato un display OLED che può essere trasformato in un fattore di forma più piccolo. Per molti si è trattato del primo ‘step’ che potrebbe portare presto Samsung a realizzare un telefono con uno schermo OLED arrotolabile. Un’idea non nuova dalle parti del quartier generale di Seul, dato che di recente sono circolate diverse voci che vorrebbero l’azienda sudcoreana pronta a lanciare questa tipologia di dispositivi.

Nelle ultime ore il tipster Revegnus (@Tech_Reve) ha affermato che Samsung lancerà un telefono con uno schermo OLED arrotolabile nel 2025. Prendendo per buone queste previsioni, l’azienda potrebbe svelare il telefono insieme al Galaxy Z Flip 7 e al Galaxy Z Fold 7 nella seconda metà dell’anno. L’informatore afferma che il telefono con schermo arrotolabile ha un UPC (Under Panel Camera) migliorato, il che significa che non avrà alcun “notch” o foro per la fotocamera frontale.

Sempre il tipster sostiene inoltre che il dispositivo sarà praticamente senza cornici, pertanto dovrebbe arrivare con un display edge-to-edge (senza bordi).

Dopo aver quasi perfezionato il fattore di forma pieghevole con la serie Galaxy Z Flip e Galaxy Z Fold, l’azienda potrebbe guardare a fattori di forma più innovativi per i dispositivi mobili, compresi i telefoni che potrebbero essere trasformati in tablet con schermi arrotolabili. Sempre secondo i rumors, la società con sede a Seul starebbe lavorando anche su un dispositivo con due cerniere.

Tornando allo schermo OLED arrotolabile, il pannello presentato da Samsung Display potrebbe espandersi fino a un display da 12,4 pollici quando necessario. La novità può contare su un motore integrato che arrotola e srotola lo schermo OLED flessibile.