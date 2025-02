Il primo streaming di NASA su Twitch: l'astronauta Don Pettit interagisce direttamente dallo Spazio

NASA ha sorpreso il mondo mercoledì scorso lanciando un streaming su Twitch che ha portato gli utenti a 250 miglia sopra la Terra, dove l'astronauta Don Pettit ha interagito con gli spettatori. Questo evento ha rappresentato un innovativo passo avanti nel modo in cui le agenzie spaziali comunicano con il pubblico, sfruttando le piattaforme digitali per creare connessioni emozionanti e accessibili.

L'astronauta Don Pettit e l'importanza dello streaming

Don Pettit ha partecipato all'evento dallo Spazio, portando la voce della International Space Station direttamente a casa di milioni di utenti. Il suo arrivo sull'ISS è avvenuto a settembre con il lancio della missione Expedition 72, e nel corso della diretta, Pettit ha mostrato ai fan il lavoro che svolge, condividendo storie e conoscenze sulla vita nello Spazio. Accanto a lui, l'astronauta Matt Dominick, tornato sulla Terra dopo la missione Crew-8, ha contribuito con la sua esperienza e le sue immagini mozzafiato scattate dall'orbita.

Questo streaming non è un'impresa isolata. Brittany Brown, direttrice della comunicazione di NASA, ha annunciato che si tratta del primo di tanti eventi simili. La NASA intende utilizzare Twitch per creare contenuti esclusivi in futuro, un modo accattivante per coinvolgere il pubblico e accendere l'entusiasmo per l'esplorazione spaziale.

Come rivedere lo streaming di NASA su Twitch

Lo streaming è stato trasmesso sul canale ufficiale di NASA su Twitch e offre la possibilità di interagire in tempo reale con gli astronauti. Sebbene la chat di Twitch possa talvolta risultare caotica, l'agenzia ha predisposto un numero adeguato di moderatori, assicurando che l'evento si svolgesse senza problemi significativi. Durante la diretta, il picco massimo di spettatori ha superato le 16.000 unità, dimostrando l'interesse del pubblico per eventi di questo tipo.

Nonostante questo fosse il primo streaming dove gli utenti potevano interagire attivamente con gli astronauti, NASA non è nuova a Twitch. La sua storia sulla piattaforma include varie trasmissioni di passeggiate spaziali in passato, ma mai prima d'ora si era offerta l'opportunità di interagire con gli astronauti in modo diretto e personale.

La sfida della fotografia spaziale

Durante lo streaming, Pettit e Dominick hanno parlato delle difficoltà connesse alla fotografia spaziale. Dominick ha descritto come la rapidità dell'ISS influenzi il tempo a disposizione per catturare immagini, con belle foto di eventi come il passaggio di uragani che richiedono di essere scattate in meno di trenta secondi. I due astronauti hanno discusso anche delle loro esperienze nel catturare fenomeni luminosi come i thunderstorm, soffermandosi sulla bellezza dei red sprites e dei blue jets.

Pettit ha mostrato il suo approccio alla fotografia, condividendo la sua attrezzatura, che include una Nikon Z9 e una serie di obiettivi specializzati. La loro chiacchierata ha offerto uno sguardo fascinoso su come si documenta la vita nello Spazio e su quali meraviglie si possono catturare.

Il ritorno sulla Terra e l'importanza del caffè

Rispondendo a domande degli spettatori, i due astronauti hanno condiviso le loro esperienze sul ritorno alla vita terrestre dopo lunghi periodi nello Spazio. Pettit ha descritto la "consapevolezza gastrica" che si manifesta dopo il rientro, una condizione che può risultare difficile. Entrambi gli astronauti hanno affrontato l'argomento con ironia, fornendo informazioni utili per chi sogna di intraprendere un viaggio simile.

Un momento divertente e interessante è arrivato quando Pettit ha parlato del cappuccio capillare da lui progettato per bere caffè nello Spazio, un'invenzione nata dall'idea di bere senza utilizzare i fastidiosi sacchetti. Dominick ha confermato che il caffè ricopre un ruolo fondamentale anche a oltre 400 chilometri di distanza dalla superficie terrestre, con il motto "il caffè di oggi è il caffè di domani", dato che gran parte dell'acqua utilizzata a bordo viene riciclata.

La vita sulla stazione spaziale e la salute mentale

Dominick ha fornito informazioni sull'attuale situazione della ISS, parlando degli astronauti in attesa di rientrare, tra cui Suni Williams e Butch Wilmore. Sebbene la ISS sia in grado di gestire un’abbondanza di risorse e materiali, l'astronauta ha sottolineato che una missione su Luna o Marte presenterebbe sfide molto diverse.

Nel concludere la diretta, Dominick ha evidenziato l'importanza di gestire lo stress e la salute mentale mentre si vive e si lavora su una stazione spaziale. Ha incoraggiato gli astronauti a dedicarsi ad attività che li facciano sentire bene, come la fotografia, che, per lui, è stata una grande fonte di relax e creatività.