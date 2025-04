Il primo lancio dei satelliti di Amazon per Project Kuiper rinviato: cosa è successo

Nella settimana scorsa, il razzo Atlas V di United Launch Alliance ha fatto il suo ingresso verso il pad di lancio con un carico di ben 27 satelliti destinati a formare la megaconstellazione internet di Amazon, conosciuta come Project Kuiper. Questo evento rappresenta un passo significativo nell’ambito delle comunicazioni satellitari, con Amazon che si prepara a competere direttamente con il sistema Starlink di SpaceX. Tuttavia, l’imprevisto meteo ha rinviato il lancio previsto, gettando un’ombra sull’operazione.

I dettagli del lancio

Le missioni spaziali hanno sempre un’aria di attesa e trepidazione, specialmente quando si tratta di progetti ambiziosi come quello di Amazon. I satelliti per il Project Kuiper erano pronti e fissati sulla sommità del razzo Atlas V presso la Cape Canaveral Space Force Station in Florida. Queste navicelle rappresentano i primi di oltre 3.200 satelliti che la società intende mettere in orbita nel corso del decennio, dando vita a quello che potrebbe diventare un forte concorrente nel settore delle comunicazioni: il primo diretto rivale di SpaceX nel mercato della banda larga via satellite.

La data di lancio fissata era il 9 aprile, ma le variabili meteorologiche, tipiche della costa spaziale della Florida, hanno impedito il decollo. Le condizioni avverse sono da sempre un fattore di rischio in questo settore. I ritardi sono un aspetto normale e prevedibile nell’industria dei lanci, dove un componente difettoso, un temporale estivo o venti eccessivi possono costringere a un rinvio.

La decisione di ULA

Quando ULA ha deciso di interrompere il countdown, inaspettatamente, il director del lancio, Eric Richards, ha dato l’istruzione di “procedere con preparativi per un turnaround prolungato.” Ciò significava che l’alleata United Launch Alliance avrebbe dovuto attendere oltre 24 ore per la prossima opportunità di lancio dell’Atlas V. Questa scelta ha destato curiosità e interrogativi tra gli esperti del settore.

La spiegazione inizialmente apparente si è rivelata più complessa. Infatti, SpaceX stava anche preparando un lancio di satelliti Starlink tramite un razzo Falcon 9, programmato per lo stesso periodo del lancio di Atlas V. La Charleston Range, assegnata alla Space Force, gestisce la programmazione di tutti i voli spaziali e opera generalmente su una base “primo arrivato, primo servito”.

La crescita dei lanci spaziali

Nel 2024, la Space Force aveva già registrato un record annuale con ben 93 lanci. Questo numero ha rappresentato un incremento notevole rispetto ai lanci effettuati nel 2014, momento in cui si registravano appena 15 lanci da Cape Canaveral, un cambiamento dovuto principalmente a SpaceX, che ha influenzato notevolmente l’industria spaziale. L’ingresso di più operatori commerciali ha spinto eccessivamente la disponibilità di lanci, e i funzionari della Space Force hanno espresso il loro impegno a sostenere queste iniziative. Spesso, la domanda che si pongono è: “Come possiamo agevolare il lancio?”

Mentre i problemi associati ai rinvii di volo possono sembrare frustranti, riflettono anche l’importante coordinamento e le sfide che l’industria deve affrontare per ottimizzare l’assegnazione delle risorse e minimizzare i conflitti nella programmazione dei lanci. In questo panorama sempre più competitivo, l’adattamento rapido agli imprevisti sarà cruciale per i successi futuri di missioni spaziali come quelle di Amazon e SpaceX.