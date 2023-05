Il primo iPhone con display MicroLED? Arriverà, ma serve tempo

Apple ha intenzione di rilasciare un iPhone con un display microLED in futuro. E’ quanto emerge in un report pubblicato oggi da DigiTimes, che evidenzia come questa tecnologia di visualizzazione dovrebbe riuscire a garantire una maggiore luminosità, un minore consumo energetico, un migliore rapporto di contrasto e altri vantaggi rispetto agli attuali iPhone con display OLED.

Sempre nel report viene inoltre riferito che l’Apple Watch Ultra sarà il primo dispositivo Apple a passare a microLED, seguito da iPhone e iPad: L’indiscrezione rivela quanto affermato da alcune fonti del settore IT, che prevedono che Apple Watch Ultra non utilizzerà più il display OLED esistente entro la fine del 2024 o nel 2025 poiché sarà sostituito dal display microLED sviluppato dalla società del CEO Tim Cook.

Se questa ipotesi dovesse trovare conferma, bisognerà attendere ancora diversi anni prima di assistere al lancio del primo iPhone con questa tecnologia. Tutti e quattro i modelli di iPhone 15 in arrivo entro la fine dell’anno (la Mela dovrebbe ufficializzarli a settembre, come consuetudine) dovrebbero infatti rimanere con display OLED.

Nel frattempo, Apple sta ancora completando la transizione ai display OLED. Il primo dispositivo Apple con display OLED è stato l’Apple Watch originale, seguito dall’iPhone X: stando ai rumors, i primi modelli di iPad e Mac con display OLED verranno lanciati il prossimo anno. La transizione al microLED seguirà probabilmente un percorso molto simile per le varie tipologie di dispositivi.