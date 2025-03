Il presidente della FCC chiede ai cittadini di segnalarle normative obsolete da eliminare

La recente iniziativa del presidente della Federal Communications Commission, Brendan Carr, ha suscitato notevole interesse nel panorama politico e tecnologico degli Stati Uniti. Nel contesto di un ordine esecutivo dell'ex presidente Donald Trump, Carr ha lanciato il progetto dal titolo “In re: Delete, Delete, Delete”, mirato all’identificazione e all'eliminazione di regolamentazioni considerate “superflue”. Questo passo è visto come un tentativo di semplificare le normative, favorendo così l’innovazione e l’imprenditorialità nel paese.

L’impegno della FCC per semplificare le norme

Nella sua dichiarazione, Carr ha criticato il sovraccarico burocratico che spesso ha afflitto le agenzie amministrative negli Stati Uniti. Ha sostenuto che nel corso degli anni, le normative sono state ampliate oltre il loro ragionevole utilizzo e molte di esse continuano a esistere anche quando non sono più utili. Questo affollamento normativo rappresenta un freno per l’innovazione e la crescita economica. Carr ha enfatizzato, “per troppo tempo, le agenzie hanno aggiunto nuovi requisiti normativi oltre le loro reali competenze, mantenendo in vigore norme legittime anche quando la loro utilità era scaduta”. Il presidente della FCC ha sottolineato come il suo ente sia determinato a cancellare tutte quelle regole che non contribuiscono più in modo significativo allo sviluppo del settore.

Coinvolgimento pubblico nell'individuazione delle normative obsolete

Il progetto di Carr ha anche un aspetto partecipativo: la FCC invita i cittadini a fornire i loro suggerimenti su quali regolamenti considerano ormai inadeguati. Secondo l'annuncio pubblico dell’agenzia, ci si aspetta che i partecipanti segnalino le normative obsolete che potrebbero ostacolare l’entrata nel mercato di nuove aziende o che possano “svantaggiare ingiustamente le imprese statunitensi”. Questo approccio mira a creare un dialogo costruttivo con i cittadini, un segnale che riflette l'importanza della partecipazione democratica nei processi normativi, che spesso vengono percepiti come lontani dalla vita quotidiana delle persone.

Un cambio di paradigma normativo

La proposta di Carr si inserisce in una più ampia strategia di riforma del settore tecnologico e dei media, settori che sono stati al centro delle polemiche durante l'amministrazione Trump. Carr, considerato uno dei principali sostenitori delle politiche dell'ex presidente, ha già avviato diverse indagini nei confronti di aziende del settore tecnologico che Trump ha criticato. Il progetto di semplificazione delle norme rappresenta quindi non solo un gesto tecnico, ma un cambiamento di paradigma nel modo in cui le normative vengono gestite e revisionate.

Questo progetto sarà aperto ai commenti e alle proposte da parte del pubblico per un periodo di trenta giorni, durante il quale chiunque ha la possibilità di interagire attraverso il sito web della FCC. L’interazione del pubblico è vista come un elemento essenziale per il successo dell’iniziativa e per garantire che le necessità del mercato moderno siano tenute in considerazione.