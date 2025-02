Il possibile iPhone Fold: Apple punta a uno smartphone pieghevole senza pieghe nel display

Anche se il mondo degli smartphone sta vivendo una continua evoluzione, Apple sembra intenzionata a sorprendere il mercato con il suo primo iPhone pieghevole, atteso non prima della seconda metà del 2026. Nuove indiscrezioni, provenienti da fonti coreane, suggeriscono che il dispositivo potrebbe presentare un design innovativo senza la temuta piega nel display, un aspetto che finora ha contraddistinto la maggior parte dei dispositivi pieghevoli attuali.

Un design rivoluzionario: niente pieghe per l'iPhone Fold

Secondo un report di ET News, sembrerebbe che l'iPhone Fold adotterà una forma pieghevole a libro, con un'innovazione significativa: la totale assenza di pieghe nel display. Questo obiettivo pare sia stato perseguito a tutti i costi, come riportato da un esperto del settore: "Apple ha deciso di eliminare le pieghe senza compromessi, indipendentemente dai costi, per distinguersi dai telefoni pieghevoli esistenti." Lo stesso insider ha anche accennato a nuove proprietà fisiche che potrebbero rendere possibile questo risultato senza precedenti.

La questione della piega è cruciale, poiché la maggior parte degli smartphone pieghevoli oggi disponibili, compresi i modelli più recenti della serie Galaxy Z Fold di Samsung, presentano evidenti segni di piegatura, anche se i produttori cinesi sono riusciti a ridurre notevolmente la visibilità di tali imperfezioni. Se Apple riuscisse veramente a sradicare del tutto questo difetto, sarebbe un passo significativo nell'ambito della tecnologia degli smartphone, aprendo la strada a futuri modelli e attirando l'attenzione degli appassionati del settore.

Collaborazioni strategiche: Samsung fornisce componenti cruciali

Un altro punto di interesse riguarda le collaborazioni di Apple per la realizzazione dell'iPhone Fold. ET News ha rivelato che Samsung sarà il fornitore dei due schermi, inclusa una possibile integrazione di vetro protettivo Corning sullo schermo esterno. Non è ancora chiaro se il vetro scelto sarà il Ceramic Shield, sviluppato in collaborazione con Apple, o un altro tipo di vetro protettivo.

Questa cooperazione tra colossi della tecnologia non è una novità, considerando che Samsung ha storicamente fornito a Apple diversi componenti per i suoi dispositivi. La mossa di Apple di avvalersi di fornitori esterni per le componenti fondamentali del suo primo smartphone pieghevole indica l'importanza che l'azienda attribuisce alla qualità e all'affidabilità dei materiali utilizzati.

Tempistiche di lancio: un'attesa fino al 2026

Per quanto riguarda la tempistica di lancio, il report di ET News accenna a una decisione definitiva di Apple sui fornitori e le parti per l'iPhone Fold entro aprile. L'azienda ha la consuetudine di selezionare il proprio personale e i componenti tech un anno prima della commercializzazione del prodotto, suggerendo così una finestra di lancio per la seconda metà del 2026. Questa attesa prolungata è funzionale a garantire che ogni caratteristica del dispositivo soddisfi gli elevati standard di Apple, puntando a sconvolgere la concorrenza e a rafforzare la posizione dell'azienda nel mercato degli smartphone pieghevoli.

Con la possibilità di un iPhone Fold senza pieghe, Apple si prepara a lanciare un dispositivo che potrebbe cambiare le regole del gioco e impostare nuovi parametri di qualità per la categoria. Rimane da vedere se questi ambiziosi piani si realizzeranno entro le scadenze previste e come risponderà il mercato di fronte a quest'innovazione.