Il Pixel Fold ufficiale il 10 maggio: Google svela il suo primo foldable

Nella giornata di ieri, giovedì 4 maggio, Google ha annunciato ufficialmente l’arrivo di uno dei suoi prodotti più attesi. Stiamo ovviamente parlando del Pixel Fold, il primo telefono pieghevole del colosso di Mountain View, che verrà presentato durante il Google I/O. Nel tweet di BigG compare anche un breve video che consente di dare uno sguardo al dispositivo in molte angolazioni, in modo tale da comprenderne meglio i vari dettagli e la qualità complessiva.

Le caratteristiche del foldable sono all’incirca quelle trapelate nelle indiscrezioni delle scorse settimane. Nel tweet viene indicata anche la pagina ufficiale del prodotto sul sito del Google Store, che include un video simile e anche un’opzione per iscriversi agli aggiornamenti. Lo slogan scelto dall’azienda, ovvero “Il primo telefono pieghevole progettato da Google”, compare in bella mostra a grandi caratteri.

Sempre nel tweet viene confermata la data della presentazione ufficiale del nuovo telefono pieghevole. Il prodotto verrà infatti mostrato al mondo il 10 maggio, in occasione del Google I/O: una voce che era già circolata nei giorni scorsi. Come sanno bene i fan di BigG, il Google I/O è partita come una conferenza degli sviluppatori in cui la maggior parte degli annunci ruotava attorno alla prossima versione di Android e al modo in cui gli sviluppatori possono sfruttare le nuove funzionalità. Tuttavia, negli ultimi anni Google ha fatto in modo che questo importante appuntamento diventasse un luogo per presentare e annunciare i nuovi prodotti, in particolare i suoi dispositivi della serie A che vengono rilasciati in primavera.

Stavolta Google ha deciso che il protagonista del Google I/O sarà il Pixel Fold, che celebra ufficialmente l’ingresso della società statunitense nel settore dei pieghevoli. Sarà interessante capire quale sarà il prezzo del dispositivo: i fan sperano ovviamente che possa essere più basso rispetto alla presunta cifra di 1.800 dollari – pari a circa 1.630 euro – trapelata di recente.