Il nuovo strumento di generazione di immagini di ChatGPT conquista il pubblico: ecco perché

Nei giorni scorsi, ChatGPT ha lanciato un nuovo strumento di generazione di immagini che utilizza il modello GPT-4o, e il suo successo è stato immediato. Questo strumento permette agli utenti di ricreare immagini nel famoso stile di Studio Ghibli, un’icona nell’animazione giapponese. L’alta domanda da parte degli utenti ha costretto OpenAI a ritardare l’accesso per gli utenti del piano gratuito, a favore di chi paga un abbonamento premium.

Alta richiesta e limitazioni per gli utenti gratuiti

Il lancio della funzione di generazione di immagini ha suscitato un’interazione senza precedenti, con migliaia di utenti che si sono subito messi all’opera, condividendo i loro progetti su piattaforme social come X. La capacità di ricreare immagini e fotografie, inclusi meme, nel caratteristico stile Studio Ghibli ha catturato l’attenzione di molti. In risposta a questa esplosione di interesse, OpenAI ha annunciato che l’accesso alla nuova funzionalità per gli utenti del piano gratuito sarà ritardato, offrendo prioritariamente la possibilità agli abbonati Plus, Pro e Team.

La ragione di questa decisione è da rintracciare nella necessità di gestire l’enorme flusso di richieste e garantire un servizio di qualità. Inoltre, l’impatto visivo delle immagini generate ha portato a un incremento esponenziale della popolarità dello strumento, tanto che anche il CEO di OpenAI, Sam Altman, si è fatto immortalare con una sua immagine generata in stile Studio Ghibli, contribuendo ulteriormente alla viralità della novità.

Come funziona il nuovo strumento di generazione di immagini

La novità di ChatGPT permette agli utenti di caricare foto, immagini e persino meme e richiederne una riproduzione nel celebre stile dell’animazione giapponese. Tali immagini sono state definite da molti come le più fedeli all’estetica di Studio Ghibli rispetto ad altri strumenti di intelligenza artificiale disponibili sul mercato. Dalla sua introduzione, sono già circolati numerosi esempi sorprendenti, creando un vero e proprio fenomeno.

La reazione del pubblico è stata entusiasta. Per diversi utenti, condividere le proprie creazioni sui social network è diventato un modo per socializzare e raccogliere feedback, mostrando al contempo applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale nella creazione artistica. Questo ha alimentato un dibattito più ampio sull’impatto dell’AI sulla creatività e sull’arte.

Pensieri di Hayao Miyazaki e l’arte generata dalla macchina

Una discussione su come l’AI sta trasformando l’arte non può prescindere dal parere di Hayao Miyazaki, il cofondatore di Studio Ghibli. Il suo punto di vista sull’arte generata da macchina rappresenta una prospettiva importante in questo dibattito. Miyazaki ha esposto preoccupazioni riguardo l’autenticità e il valore dell’arte prodotta artificialmente, sottolineando come l’esperienza umana e l’emozione non possano essere replicate da strumenti automatizzati.

A prescindere dai progressi tecnologici, l’arte rimane intrinsecamente legata all’esperienza umana. Queste riflessioni contribuiscono a una narrativa più ricca intorno alla generazione di contenuti tramite intelligenza artificiale, invitando alla considerazione di entrambe le prospettive: quella della facilità di accesso a strumenti sofisticati e quella della necessità di preservare l’autenticità artistica.

La popolarità di ChatGPT e della sua nuova funzionalità di generazione di immagini continua a crescere, e gli utenti sono sempre più attratti dall’idea di poter trasformare i loro ricordi e le loro immagini quotidiane in opere d’arte che evocano lo spirito di Studio Ghibli. Con l’attesa per l’estensione a tutti gli utenti, si fa interessante osservare l’evoluzione di questa tendenza e l’impatto che avrà sul mondo artistico nei mesi a venire.