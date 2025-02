Il nuovo iPhone 17 non porterà miglioramenti nelle velocità di ricarica cablata

Le nuove specifiche sui tempi di ricarica pubblicate in merito alla linea iPhone 17 stanno suscitando dibattito tra gli appassionati. Secondo quanto riportato, Apple non sembra intenzionata ad aumentare significativamente la velocità di ricarica cablata per i nuovi modelli, deludendo le aspettative di tanti utenti.

Velocità di ricarica attese per i modelli iPhone 17

Secondo un'analisi di Jeff Pu, analista della catena di approvvigionamento Apple, i modelli iPhone 17 - che includono l’iPhone 17, l’iPhone 17 Air, l’iPhone 17 Pro e l’iPhone 17 Pro Max - supporteranno una ricarica cablata fino a 35W. Questo valore è in linea con le prestazioni dei modelli precedenti, e rappresenta un incremento modesto rispetto ai 30W massimi sostenuti dagli iPhone 16 Pro.

Nello specifico, lo scorso anno ChargerLAB aveva rilevato che i modelli di iPhone 16 Pro erano in grado di raggiungere picchi di ricarica di circa 37W utilizzando l’adattatore di alimentazione USB-C da 140W di Apple. Tuttavia, la durata di questi picchi non è chiara, generando interrogativi sulle reali capacità di ricarica continua.

Risultati delle ricariche negli iPhone 16

Alcuni test condotti da PhoneArena sui modelli iPhone 16 hanno mostrato risultati similari. Durante la sua analisi, il sito ha evidenziato come l'iPhone 16 avesse raggiunto una velocità di ricarica di 38W in condizioni di utilizzo intenso, quali test di benchmark o sessioni di gioco prolungate. Tuttavia, la velocità sostenuta di ricarica si è rivelata più vicina ai 20W nel normale utilizzo quotidiano.

Ciò suggerisce che, sebbene i nuovi modelli iPhone 17 possano offrire velocità di ricarica paragonabili, non ci saranno miglioramenti significativi rispetto ai loro predecessori. La stabilità e le prestazioni nel corso dell'uso rimangono questioni cruciali che potrebbero non soddisfare le aspettative di quelli che puntano a un'evoluzione tecnologica più marcata.

La ricarica wireless MagSafe

Per quanto riguarda la ricarica wireless tramite MagSafe, Pu non ha fornito dettagli precisi sulle velocità per i modelli iPhone 17. Attualmente, i modelli di iPhone 16 possono ricaricarsi fino a 25W usando questa tecnologia. Gli utenti potrebbero quindi continuare a utilizzare le opzioni di ricarica senza fili come in passato, mantenendo intatte le aspettative sulle prestazioni di questa funzionalità.

Con l'arrivo dell'iPhone 17, molti si chiedono se Apple riuscirà a sorprendere con novità significative. Tuttavia, sembra che i miglioramenti nelle velocità di ricarica riflettano un approccio più conservativo, piuttosto che una vera innovazione in questo campo.