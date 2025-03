Il nuovo iPhone 16e in mostra: il primo teardown rivela sorprendenti dettagli interni

L'arrivo di iPhone 16e ha catturato l'attenzione degli appassionati di tecnologia e degli Youtuber. Solo da pochi giorni, il dispositivo è nelle mani dei primi acquirenti, e già ci sono video di teardown che rivelano i segreti dei nuovi componenti. Questa volta, Rewa Technology ha fatto da precursore, completando un smontaggio del dispositivo in meno di sei minuti, offrendo un’analisi approfondita su cosa rende questo smartphone unico.

Dettagli sul teardown dell'iPhone 16e

Il video di Rewa Technology inizia con il processo di smontaggio, che richiede la rimozione di un paio di viti e il riscaldamento del dispositivo per facilitare l'apertura del retro con l'ausilio di un attrezzo specifico. Dopo aver rimosso ulteriori viti e cavi, emerge la batteria. A differenza dell'iPhone 16, il nuovo modello non presenta linguette per la rimozione della batteria; invece, si utilizza un “adesivo speciale che si libera quando viene applicata una corrente elettrica”.

Una delle sorprese più interessanti riguarda la batteria stessa. Sebbene inizialmente si pensasse avesse una capacità di 3.961 mAh, il teardown rivela che, in realtà, il valore è di 4.005 mAh, quindi 44 mAh in più rispetto alle stime iniziali. Nonostante questo incremento, il video sottolinea che ciò non è il risultato di una nuova tecnologia delle batterie da parte di Apple. Piuttosto, la ristrutturazione interna del dispositivo consente di ospitare una batteria più grande, grazie alla riduzione delle dimensioni della fotocamera.

Il design dell'iPhone 16e: un legame con il passato

Osservando il design, i tratti distintivi dell’iPhone 16e richiamano quelli del modello precedente, l'iPhone 14. Le due versioni presentano somiglianze notevoli nell'aspetto, inclusa la combinazione della fotocamera frontale con Face ID, mantenuta da entrambi i modelli. Questa continuità di design non sorprende, considerato l'approccio conservativo di Apple nei confronti del look dei suoi dispositivi.

L'analisi di Rewa Technology ha inoltre rivelato un'affascinante sorpresa: il connettore dello schermo dell’iPhone 16e è identico a quello dell'iPhone 14. Questo ha offerto la possibilità di testare un trasferimento dello schermo da un modello all'altro. Con grande sorpresa, il video dimostra che lo schermo dell'iPhone 16e si adatta perfettamente all'iPhone 14, un risultato inaspettato dato che ci si potrebbe aspettare un rifiuto del sistema a causa delle differenze tra i modelli.

Componenti interni: un salto di qualità

Un'altra parte del teardown si concentra sulla scheda madre, dove è esaminato il nuovo modem C1 e il processore A18. Secondo il video, la distribuzione dei componenti non è più così compatta come nei modelli precedenti, il che facilita il processo di stratificazione. Tuttavia, il video segnala che le riparazioni relative al processore A18 si sono complicate, poiché il chip è fissato più in profondità nella costruzione del dispositivo.

Tutto sommato, nonostante le sfide, il video offre un giudizio positivo sulla riparabilità dell’iPhone 16e. Schermo, batteria e fotocamera hanno tutti ricevuto valutazioni favorevoli in merito alla facilità con cui possono essere sostituiti.

Questo primissimo teardown è solo l'inizio della serie di analisi che seguiranno. Sarà interessante osservare come altri esperti, come iFixIt, interpreteranno le novità emerse e se arriveranno a conclusioni simili a quelle presentate da Rewa Technology, confermando o meno la valutazione della riparabilità dell'iPhone 16e.