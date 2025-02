Il nuovo iPad di Apple è in arrivo: tutte le novità dell’undicesima generazione

Dopo l'aggiornamento del modello base avvenuto nell'ottobre 2022, Apple si appresta a presentare l'undicesima generazione del suo iPad più economico, portando con sé alcune attese novità. Questa versione, che coincide con il 10° anniversario di questo popolare dispositivo, rappresenta un momento di rilascio significativo. Tuttavia, le aspettative su ciò che ci si può attendere non sono particolarmente elevate, poiché i cambiamenti previsti appaiono limitati.

Aggiornamento principale: il nuovo chip

La principale novità attesa per l'iPad 11 riguarda il chip. Secondo indiscrezioni, Apple passerà dall'A14 Bionic, introdotto nel 2020, all'A17 Pro, che ha debuttato nel 2023 insieme all'iPhone 15 Pro. Questo aggiornamento promette di portare un'impressionante crescita prestazionale, stimata attorno al 40%, con un incremento della potenza di elaborazione, soprattutto per quanto riguarda il CPU.

Oltre al nuovo processore, si prevede anche un potenziamento della memoria di sistema, che passerà da 4GB a 8GB. Questo cambiamento dovrebbe consentire una gestione più fluida del multitasking, migliorando la capacità del dispositivo di eseguire più app contemporaneamente senza rallentamenti.

Un ulteriore aspetto interessante è l'inclusione di Apple Intelligence, un insieme di funzionalità basate sull'intelligenza artificiale che, per la prima volta, farà la sua comparsa nell’iPad più economico. Le nuove funzioni includeranno Genmoji, Image Playground, supporto per ChatGPT e un completamente rinnovato assistente Siri, fornendo agli utenti un'esperienza più interattiva e personalizzata rispetto alle versioni precedenti.

Possibili novità

Oltre all'aggiornamento del chip e alla maggiore memoria, i rumors parlano di alcuni cambiamenti minori nel design. Potrebbe esserci una modifica nelle colorazioni disponibili, insieme a un potenziamento degli standard di connettività. Specificamente, ci si aspetta l'introduzione di Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.3, che garantiranno migliori velocità di connessione e una maggiore stabilità.

Esiste anche una possibilità intrigante riguardante l'introduzione della funzionalità Stage Manager, già esistente sulla gamma Pro di iPad. Questa opzione richiede l'uso di un chip A12X o superiore, e con l'arrivo del chip A17 Pro, l'ipotesi che Stage Manager arrivi anche sull’iPad 11 non sembra così remota. Tuttavia, si dovrà vedere se Apple deciderà effettivamente di implementare questa funzione.

Riflessioni finali sul lancio

Nonostante il lungo lasso di tempo dall'ultimo aggiornamento, la prossima release del nuovo iPad rischia di presentarsi come un semplice miglioramento delle specifiche tecniche. Uno dei pochi aggiornamenti significativi avvenuti con la gamma di iPad nel 2024 è stata l'orientazione della fotocamera in modalità paesaggio, una modifica già adottata dal modello base nel 2022.

Moltissimi utenti sperano che anche la capienza di memoria di base venga aumentata, passando da 64GB a 128GB, in modo da rendere il nuovo dispositivo più competitivo. Il lancio di questo modello aggiornato è previsto per la primavera, e rimaniamo in attesa di ulteriori dettagli.

“Cosa ne pensate delle evoluzioni dell’iPad di Apple? Le vostre impressioni sono benvenute nei commenti.”