Il nuovo giradischi minimalista: una proposta audace per gli amanti del vinile

Un'innovativa proposta per i collezionisti di vinili è emersa da uno studio creativo con sede a Parigi. La Waiting For Ideas ha presentato il PP-1, un giradischi che potrebbe cambiare il modo in cui si ascoltano i dischi. Progettato con un design minimalista, questo apparecchio si distingue per i suoi controlli essenziali che si limitano a un semplice pulsante di accensione e a una manopola per il volume. La mancanza di un braccio del tono visibile rende il PP-1 un'opera d'arte oltre che un dispositivo audio.

Design e costruzione del PP-1

La costruzione del PP-1 è stata realizzata in un unico blocco di alluminio anodizzato, un materiale che garantisce durabilità e estetica raffinata. La produzione di questo giradischi richiede circa 12 settimane, riflettendo la cura e l'attenzione ai dettagli impiegati nella sua realizzazione. Con un prezzo di 5.800 euro , il PP-1 posiziona Waiting For Ideas nel segmento premium del mercato audio.

A differenza di giradischi come quelli prodotti dalla giapponese ELP, che utilizzano pickup laser senza bisogno di puntina, il PP-1 mantiene un approccio più tradizionale. La tecnologia utilizzata è frutto della collaborazione con Miniot, un'azienda nota per il suo giradischi dallo stile essenziale. Waiting For Ideas ha adattato questa tecnologia, occultando la puntina e il caricatore in un sistema di porte mobili che si chiudono automaticamente quando non è presente un disco sul piatto.

Funzionalità innovative

Una delle caratteristiche più sorprendenti del PP-1 è l'assenza di un misuratore di velocità. Grazie alla tecnologia Miniot, il giradischi è in grado di autoregolare la velocità di riproduzione, rilevando automaticamente se il disco deve essere suonato a 33 o 45 giri al minuto. Questa funzionalità garantisce un'esperienza di ascolto ottimale senza la necessità di interazioni complicate da parte dell'utente.

Tuttavia, gli amanti del vinile dovranno ricordarsi di posizionare i loro dischi al contrario sul PP-1 per ascoltare correttamente i brani. Questo piccolo dettaglio può sembrare strano, ma è parte del fascino di un dispositivo così singolare.

Accessori e compatibilità

Per coloro che cercano un sistema audio completo, il PP-1 può essere abbinato a una serie di altoparlanti passivi, a patto di disporre di un amplificatore. L'alimentazione del giradischi avviene tramite un'unica porta USB-C da 5V, mentre per il collegamento a speaker, sia attivi che passivi, è presente un jack audio da 3,5 millimetri.

Waiting For Ideas ha anche progettato una coppia di altoparlanti passivi da 80W con una sensibilità di 85 decibel, perfettamente abbinati in dimensione e design al PP-1. Questi altoparlanti sono già disponibili per il preordine al prezzo di 3.200 euro e richiederanno anch'essi circa 12 settimane per la produzione. Tuttavia, è importante considerare che non è previsto un amplificatore in abbinamento a questi speaker, costringendo quindi il cliente a procurarsene uno separatamente.

In sintesi, il PP-1 rappresenta un’interessante visione del futuro dell'ascolto del vinile, mescolando estetica e funzionalità in un singolo prodotto di alta classe, destinato a soddisfare i palati più esigenti.