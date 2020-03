Il nuovo Galaxy Tab S6 Lite: nuove immagini e specifiche complete

Per la prima volta abbiamo sentito parlare del nuovo Galaxy Tab S6 Lite lo scorso mese e da allora le indiscrezioni si sono susseguite numerose. La scorsa settimana vi abbiamo parlato della comparsa del dispositivo sul sito web dell’organismo di certificazione NCC e in quello dell’FCC. Grazie a dei rendering di stampa trapelati tramite il profilo Twitter di Evleaks, alias Evan Brass, abbiamo a disposizione anche delle immagini del dispositivo. In questi giorni sono emerse altre informazioni e specifiche tecniche sul dispositivo, tutti questi dettagli ci fanno pensare che Samsung lancerà il nuovo tablet a breve.

Specifiche Galaxy Tab S6 Lite

Prima di tutto bisogna premettere che pare il nuovo tablet sarà disponibile in due varianti: la SM-P610 (Wi-Fi) e la SM-P615 con supporto alla rete LTE. Secondo l’ultimo rapporto di WinFuture, il nuovo tablet ha uno schermo LCD da 10,4 pollici con una risoluzione di 2000 × 1200 pixel e una S Pen integrata. Non sembra esserci un lettore di impronte digitali sul tablet

(It's the Tab S6 Lite) pic.twitter.com/InUe00PU19 — Evan Blass (@evleaks) March 19, 2020

Il Galaxy Tab S6 Lite è dotato del processore Exynos 9611, utilizzato in vari telefoni di fascia media Samsung. Il tablet che non ha ancora ricevuto nessuna conferma ufficiale da parte di Samsung, avrà 4 GB di RAM e 64 GB di memoria interna, in più sembra presente uno slot per schede microSD. Una variante da 128 GB potrebbe essere lanciata in alcuni mercati ma non abbiamo informazioni più precise in merito.

Il tablet eseguirà Android 10 con un’interfaccia utente integrata. Samsung sembra aver equipaggiato il Galaxy Tab S6 Lite con una fotocamera selfie da 5 MP e una fotocamera posteriore da 8 MP. In termini di connettività, il tablet dell’azienda sudcoreana è dotato di GPS, LTE (in alcune varianti), Wi-Fi dual-band b / g / n / ac, Bluetooth 5.0, NFC, porta USB Type-C e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il corpo del tablet è realizzato in alluminio e sarà offerto in nero e blu.

Secondo le indiscrezioni è alimentato da una batteria da 7040 mAh, pesa 467 g ed è sottile 7 mm. Si prevede che il Galaxy Tab S6 Lite avrà un prezzo compreso tra i 400 e i 415 euro per la variante di base Wi-Fi e intorno ai 428 euro per la versione LTE.

Fonte Sammobile