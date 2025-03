Il nuovo Dyson Supersonic r si prepara a rivoluzionare l’beauty care domestico nel 2025

Dyson torna a stupire il pubblico con il lancio del nuovo asciugacapelli Supersonic r, previsto per il 2025. Dopo aver debuttato nel 2024 come modello professionale destinato ai saloni di bellezza, il Dyson Supersonic r ora si prepara a entrare nelle case di tutti gli appassionati di styling e cura dei capelli. Questo asciugacapelli non è solo un elettrodomestico, ma un vero e proprio alleato per chi cerca performance elevate e un design innovativo.

Potenza e leggerezza trasformano l’esperienza di asciugatura

Una delle principali criticità riscontrate nel precedente modello, il Dyson Supersonic Nural, era il peso, non proprio leggero per un dispositivo da utilizzare quotidianamente. Con il nuovo Supersonic r, Dyson ha ascoltato i feedback degli utenti apportando significativi miglioramenti. Infatti, rispetto al Supersonic classico e al Nural, quest'ultimo è più compatto, con un abbattimento delle dimensioni pari al 30% e una riduzione del peso del 20%. Certo, rimane a un peso di 500 grammi ma con un'ergonomia decisamente migliorata che rende l'utilizzo più comodo e maneggevole.

Nascosto sotto le sue curve eleganti si trova un motore Dyson Hyperdymium, progettato per massimizzare l'efficacia dell’asciugatura. Con i suoi 10 elementi riscaldanti e un innovativo sistema di proiezione dell'aria, assicura un flusso d'aria potente e uniforme. Con una potenza di 1.700 watt, il motore può raggiungere fino a 110.000 giri al minuto, sprigionando un flusso d’aria di ben 13 litri al secondo.

Le tre opzioni di velocità e le quattro modalità di temperatura offrono una personalizzazione eccezionale: 28° per il getto freddo, 60° per la modalità bassa, 80° per quella media e 100° per la massima potenza. L’accesso al getto freddo è facilitato da un pulsante dedicato, rendendo l’uso immediato e intuitivo.

Accessori intelligenti per risultati professionali a casa

Una delle caratteristiche più affascinanti del Dyson Supersonic r è la progettazione degli accessori, che ora sono considerati "intelligenti". Dotati di chip RFID, questi strumenti comunicano direttamente con il phon, memorizzando le impostazioni di calore e velocità utilizzate in precedenza. Questo significa che, una volta collegati, si impostano automaticamente per offrire un asciugatura personalizzata ogni volta.

Tra gli accessori inclusi, un concentratore professionale consente di dirigere il flusso d'aria in zone specifiche, ottimo per dettagli precisi. Inoltre, l’accessorio per il finish, che utilizza l’effetto Coanda, rivela la sua praticità nel domare i baby hair, mentre l’accessorio potente per asciugatura garantisce un flusso d’aria rapido per tempi di asciugatura ridotti. A completare il set troviamo un diffusore e un pettine districante, utili per realizzare una vasta gamma di stili e per mantenere i capelli sani e lucenti.

Data di lancio e prezzo: cosa aspettarsi in Italia

Per gli utenti italiani, il Dyson Supersonic r sarà disponibile a partire dal 7 aprile 2025. Questo modello sarà presentato in una nuova e accattivante colorazione rosa cipria e oro rosa, che trae ispirazione dall'oriente. Il lancio è previsto durante la rinomata Fashion Week di Parigi, un momento particolarmente significativo per un prodotto dedicato alla bellezza e al fashion.

Il prezzo di listino sarà di 549€, un investimento che promette di ripagarsi in termini di qualità e prestazioni. Per tutti coloro interessati, è possibile iscriversi alla pagina del prodotto per rimanere aggiornati sulle ultime novità e sul lancio. Con questo nuovo asciugacapelli, Dyson punta a ridefinire il modo di asciugare e prendersi cura dei capelli, portando l’innovazione direttamente nelle case dei propri clienti.