Il modem C1 dell'iPhone 16e supera le aspettative nei primi test

Le recensioni sull'iPhone 16e sono finalmente disponibili e rivelano risultati sorprendenti riguardo al modem C1, progettato da Apple. Queste valutazioni mettono in discussione le precedenti previsioni che lo consideravano meno performante rispetto ai modem Qualcomm. La prestazione del modem C1 si attesta su livelli comparabili a quelli del modulo Snapdragon X71, utilizzato negli altri modelli di iPhone 16.

Le prestazioni del modem C1

Nonostante il modem C1 non supporti la tecnologia mmWave 5G negli Stati Uniti, le prove condotte finora suggeriscono che le sue performance 5G siano allineate a quelle della concorrenza, in particolare con i modelli Qualcomm. Scotti di alcune recensioni indicano come la risposta in termini di velocità di connessione sia soddisfacente, dimostrando che il passaggio a un modem sviluppato internamente da Apple non ha compromesso l’esperienza utente.

Allison Johnson di The Verge ha esaminato il dispositivo evidenziando che, nonostante l'innovazione, non ci siano state differenze significative nelle prestazioni rispetto al modem X71. Ha usato l’iPhone 16e per effettuare chiamate su FaceTime, caricare video e navigare, concludendo che la sua esperienza è stata paragonabile a quella dell’iPhone 16 equipaggiato con modem Qualcomm.

Riscontri da vari recensori

Anche John Velasco di Tom's Guide ha confermato che non ci sono state differenze sostanziali. Ha sottolineato che benchè l’iPhone 16e rappresenti il primo tentativo di Apple di integrare un modem di produzione interna, non è chiaro se ciò garantisca velocità superiori rispetto ai suoi predecessori. Il suo test di velocità, effettuato in tre diverse località di New York, ha mostrato risultati misti, con solo uno delle prove a favore dell’iPhone 16e.

Dati di velocità e confronti pratici

Andru Edwards, nel video della sua recensione sull’iPhone 16e, ha registrato una velocità di download di 673 Mbps in un'area suburbana di New York, contro i 667 Mbps rilevati dal suo iPhone 16 Pro Max. Questi valori indicano prestazioni pressoché equivalenti. In un altro test effettuato nel centro di New York, l’iPhone 16e ha raggiunto i 127 Mbps, mentre l’iPhone 16 Pro Max ha segnato solo 75 Mbps, ma la differenza nelle velocità di upload ha visto il Pro Max svettare con 50 Mbps contro i 30 Mbps dell’iPhone 16e.

Il canale YouTube Dave2D ha condiviso ulteriori dati, mostrando che in un test di velocità, l’iPhone 16e ha superato l’iPhone 16 Pro Max di 30-40 Mbps. Entrambi i dispositivi sono stati messi alla prova nella città canadese di Toronto, confermando l’operatività positiva dell'iPhone 16e.

Efficienza del modem C1

Un aspetto rilevante del modem C1 è la sua efficienza energetica. Apple afferma che il C1 è il modem più efficiente mai realizzato per un iPhone, vantando un risparmio energetico del 25% rispetto ai modem Qualcomm utilizzati in modelli precedenti. Test condotti dal canale Geekerwan hanno rivelato che l’iPhone 16e consuma in media 0.67W, rispetto allo 0.88W dell'iPhone 16. Queste informazioni confermano che il nuovo modem non solo offre prestazioni comparabili, ma fa anche un uso più intelligente della batteria.

Questi risultati, inattesi rispetto alle previsioni diffuse, dimostrano che il modem C1 di Apple funzioni adeguatamente sia nelle condizioni di vita reale che in ambienti di laboratorio, promettendo un futuro interessante per la tecnologia mobile dell’azienda.