Il mercato delle console portatili: MSI Claw 8 AI+ offre un'esperienza di gioco senza precedenti

Nel panorama attuale dei giochi portatili, il MSI Claw 8 AI+ si distingue per le sue caratteristiche innovative e il design accattivante. Con un display da 8 pollici e hardware potenziato, il dispositivo promette di offrire un'esperienza di gioco AAA senza precedenti. Tuttavia, il suo prezzo di 899 dollari lo colloca tra le console più costose sul mercato. Vediamo nel dettaglio cosa rende questo dispositivo così interessante e se vale la pena investirvi.

Un display straordinario per un'esperienza immersiva

Uno degli aspetti che colpiscono di più del MSI Claw 8 AI+ è sicuramente il suo display. Questo modello è dotato di uno schermo touchscreen da 8 pollici con risoluzione di 1920 x 1200 pixel e un rapporto d'aspetto di 16:10, accompagnato da una frequenza di aggiornamento di 120Hz. Sebbene non possa gareggiare con i livelli di neri dei display OLED, la luminosità di 500 nits offre colori vividi e una qualità visiva che arricchisce l'esperienza di gioco. Titoli come Kingdom Come: Deliverance II e Cyberpunk 2077 brillano su questo schermo, rendendo ogni dettaglio affascinante e coinvolgente, specialmente per i giocatori che amano l'immersione totale nel mondo di gioco.

Un'altra caratteristica notevole del display aumenta la fruibilità. Con l'ingrandimento rispetto ai competitor con schermo da 7 pollici, come l'ASUS ROG Ally X, la lettura dei testi più piccoli e l'osservazione di dettagli come la vegetazione diventano molto più facili. Questo miglioramento è particolarmente gradito a coloro che amano approfondire gli aspetti narrativi e visivi di un gioco, rendendo ogni sessione di gioco più coinvolgente.

Potenza e prestazioni migliorate

Uno degli spunti critici dell'originale Claw 7 riguardava la performance instabile, dovuta a un processore Intel poco ottimizzato. MSI ha risolto questo problema con il Claw 8 AI+, ora equipaggiato con un processore Intel Core Ultra 7 e una scheda grafica Intel Arc 140V. La memoria RAM è stata ampliata a 32GB di LPDDR5x e la capacità di archiviazione ha raggiunto un massimo di 1TB di SSD NVMe, raddoppiando le opzioni rispetto al modello precedente. Questo incremento non solo consente una migliore gestione delle applicazioni multi-tasking ma offre anche prestazioni di gioco superiori.

In aggiunta, il dispositivo supporta Wi-Fi 7 e Bluetooth LE Audio, garantendo una connettività sicura e fluida. Sono stati migliorati anche gli altoparlanti, mentre un secondo porta USB-C Thunderbolt consente di collegare accessori e ricaricare la batteria contemporaneamente, un aspetto che mancava nel Steam Deck e nell'originale ROG Ally. Sebbene il dispositivo tenda a scaldarsi nella parte centrale posteriore, i controller rimangono freschi, ed è progettato per mantenere livelli di rumore ridotti durante il gioco.

Lunga durata della batteria

La batteria rappresenta un altro punto di forza per il Claw 8 AI+. Con un accumulatore da 80Wh, MSI afferma che la durata può superare del 44% quella del ROG Ally X in alcuni giochi. Secondo le prove condotte, quando il dispositivo è utilizzato in modalità a 30W, si possono ottenere circa 2,5 ore di gioco. Inoltre, si può attivare la modalità di durata estesa, che pur riducendo la performance consente di giocare per oltre 4 ore.

In utilizzi quotidiani, come navigare sul web o scrivere documenti, la durata della batteria si estende fino a 12-13 ore, rendendo il Claw 8 AI+ un'opzione valida anche per chi ha bisogno di un dispositivo portatile per attività diverse dal gaming.

Un'interfaccia più rifinita

Un ulteriore miglioramento è rappresentato dalla nuova interfaccia Quick Bar di MSI. Questo overlay è stato aggiornato per essere più elegante e semitrasparente, adattandosi perfettamente al sistema operativo Windows 11. Rispetto alle versioni precedenti, il Quick Bar ora offre accesso immediato a funzionalità come luminosità, volume, modalità di alimentazione e monitoraggio degli FPS. La sua integrazione con funzioni come Xbox Friends e Achievements contribuisce a fatte vivere un'esperienza di gioco più avvincente e completa.

Prezzo e questioni di portabilità

Tuttavia, non si può ignorare il prezzo elevato del MSI Claw 8 AI+. Con un costo di 899 dollari, risulta il dispositivo portatile più costoso attualmente disponibile. Sebbene offra prestazioni migliorate e uno schermo più grande rispetto ad altri modelli come il ROG Ally X, la domanda rimane: vale questi soldi in più?

Il ROG Ally X, ad esempio, si trova intorno ai 799 dollari ed è già considerato un prodotto di fascia alta. Inoltre, modelli più vecchi come il ROG Ally Z1 Extreme scendono frequentemente sotto i 550 dollari. Per chi gioca principalmente a casa, l'acquisto di un laptop potente può rappresentare una scelta di gran valore, considerando che si possono trovare opzioni con prestazioni nettamente superiori.

Considerazioni finali

Il MSI Claw 8 AI+ offre un notevole balzo in avanti rispetto ai suoi predecessori, con chiari miglioramenti nelle dimensioni dello schermo, nella potenza e nella durata della batteria. A chi cerca l'eccellenza nel gaming portatile e non si preoccupa di spendere, questa console rappresenta un'opzione allettante. D'altro canto, per chi predilige un'alternativa più conveniente o leggera, esistono senza dubbio altre soluzioni sul mercato.