Il MacBook Air da 15 pollici non va come sperato: i dati negativi

I fan di Apple hanno seguito con attenzione la WorldWide Developers Conference dello scorso giugno soprattutto per gustarsi la presentazione ufficiale del MacBook Air da 15 pollici, uno dei dispositivi della Mela più attesi.

Tuttavia, stando a quanto emerso da un report di DigiTimes, pare proprio che finora il riscontro del nuovo MacBook Air da 15 pollici nella clientela sia stato decisamente lontano dalle aspettative. Il sito, che cita fonti provenienti dalla catena di fornitura di Apple, rivela infatti che la domanda è stata “più debole del previsto” e che il volume delle spedizioni di MacBook Air da 15 pollici a luglio è stato inferiore del 50% rispetto a quanto originariamente stimato. Un risultato negativo che sembra dipendere da una più ampia flessione del mercato dei notebook.

Come conseguenza di questo “brutto inizio”, il report afferma che alcuni fornitori Apple hanno richiesto una riduzione delle spedizioni di MacBook Air da 15 pollici.

Il MacBook Air da 15 pollici ha lo stesso design e lo stesso chip M2 del modello da 13 pollici, ma con un display più grande e due altoparlanti extra. È la prima volta che Apple offre un display da 15 pollici per il MacBook Air, in precedenza disponibile solo nelle opzioni da 13 pollici e da 11 pollici.

Al momento la società del CEO Tim Cook non ha rilasciato dichiarazioni in merito a questo riscontro così basso. Apple pubblicherà i risultati degli utili del terzo trimestre il 3 agosto e i fan si aspettano qualche commento in quell’occasione.

Il report afferma inoltre che la catena di fornitura di MacBook può attendere con impazienza il “prossimo annuncio” di un nuovo MacBook Pro, senza fornire ulteriori dettagli. L’impressione è che la Mela rilasci un nuovo MacBook Pro da 13 pollici con un chip M3 entro la fine dell’anno. Il chip M3 sarà fabbricato con il processo a 3 nm di TSMC per garantire miglioramenti significativi sia in termini di prestazioni che sul piano dell’efficienza energetica.