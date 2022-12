Il MacBook Air da 13'' con display OLED potrebbe arrivare nel 2024

Apple sta lavorando intensamente per cercare di lanciare sul mercato nuovi modelli di MacBook Air da 13 pollici, iPad Pro da 11 pollici e iPad Pro da 12,9 pollici con display OLED entro il 2024. E' quanto riferito dal consulente del settore dei display Ross Young, che già in passato ha condiviso alcune informazioni sui futuri prodotti Apple che si sono poi rivelate particolarmente accurate. In un tweet pubblicato domenica 11 dicembre 2022 la fonte ha rivelato quelle che sono le nuove informazioni in suo possesso.

Young non ha condiviso ulteriori dettagli su questi nuovi device, ma in molti ricordano come all'inizio di quest'anno fu proprio lui ad affermare che tutti e tre i dispositivi sarebbero stati ufficializzati con un display OLED "a due strati" di emissione rosso, verde e blu, in modo tale da garantire una maggiore luminosità e un minore consumo energetico. Young in precedenza aveva anche affermato che tutti e tre i dispositivi avrebbero supportato la funzionalità ProMotion per una frequenza di aggiornamento fino a 120Hz.

I modelli di iPad Pro 2017 e più recenti dispongono già di ProMotion con una frequenza di aggiornamento da 24Hz a 120Hz, mentre si tratterebbe di una novità assoluta per MacBook Air. Apple ha aggiunto ProMotion al MacBook Pro da 14 e 16 pollici nel 2021, anche con una gamma da 24Hz a 120Hz.

Al momento non ci sono Mac o iPad con display OLED. Gli ultimi modelli di MacBook Air e iPad Pro di Apple sono dotati di LCD, con l'iPad Pro da 12,9 pollici dotato di retroilluminazione mini-LED per una maggiore luminosità e un rapporto di contrasto migliorato di 1.000.000:1. A differenza degli LCD con mini-LED, i display OLED hanno pixel autoemittenti e non richiedono retroilluminazione: in questo modo i dispositivi dovrebbero godere di un miglior rapporto di contrasto e anche di una durata della batteria migliorata.

Ma possiamo fidarci di queste indiscrezioni? Si direbbe di sì, se si tiene conto che Ross Young è il CEO di Display Supply Chain Consultants (DSCC) e molti dei suoi "pronostici" passati si sono rivelati azzeccati. Proprio Young svelò che l'iPad mini di sesta generazione sarebbe stato dotato di un display da 8,3 pollici e rivelò anche che l'ultimo MacBook Air avrebbe avuto un display da 13,6 pollici, leggermente più grande rispetto al predecessore.