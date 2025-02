Il live shopping in Italia: Bazr rivoluziona l'esperienza di acquisto

Il mondo dello shopping online sta vivendo una metamorfosi straordinaria grazie al live shopping, un fenomeno iniziato in Cina e ora diffuso anche nel nostro paese. A febbraio 2025 è stata lanciata Bazr, la prima app italiana di live shopping, in grado di coniugare il potere degli influencer con un’esperienza di acquisto immersiva. Grazie a nomi noti come Diletta Leotta e Alessandro Borghese, Bazr promette di rivoluzionare il modo in cui gli italiani fanno acquisti, integrando il marketing e il social networking in un'unica piattaforma.

Cos’è Bazr?

Bazr rappresenta una novità nel panorama del commercio digitale italiano. Quest'app, lanciata da Simone Giacomini, combina eCommerce e social media, trasformando la vendita di prodotti in un’esperienza interattiva. Il concetto di live shopping affonda le radici nelle televendite tradizionali, ma con un approccio completamente diverso: gli utenti possono acquistare in tempo reale mentre interagiscono con influencers e creator durante le dirette.

La storia del live shopping inizia in Cina nel 2016, con app come Taobao Live e Kuaishou che hanno dato vita a questa forma innovativa di vendita. Gli influencer sono il fulcro di queste sessioni dal vivo, capaci di generare vendite straordinarie. A tale proposito, riscontri recenti indicano che un singolo influencer può guadagnare cifre considerevoli, rendendo evidente il potere di questo nuovo formato.

Bazr non si limita a replicare le esperienze dei canali TV come QVC, ma propone un modello che si avvicina maggiormente a quello delle piattaforme social, creando un legame diretto tra i consumatori e i content creator. Questa sinergia di social e commercio ha il potenziale per alterare radicalmente il panorama dello shopping online in Italia.

Come funziona Bazr

All'interno di Bazr, diverse funzionalità lavorano sinergicamente per creare un'esperienza semplice e accessibile. Utilizzando l'intelligenza artificiale, l'app associa i prodotti agli influencer in base ai gusti e alle preferenze del pubblico. Ad esempio, un influencer noto nel settore gastronomico avrà la possibilità di vendere articoli legati alla cucina, ottimizzando così il successo delle vendite.

Gli utenti possono acquistare direttamente durante le dirette, tutto senza mai uscire dall'app. Grazie a questa funzionalità, Bazr presenta un modello di eCommerce integrato. Gli utenti possono gestire spedizioni e resi in modo intuitivo. Tre aree distinte offrono accesso differente: gli acquirenti possono sfogliare i live e rivedere le registrazioni; i creator hanno la possibilità di scegliere i prodotti da vendere e monitorare i loro guadagni; i vendor possono gestire i loro prodotti attraverso un sistema dedicato, rivoluzionando la tradizionale esperienza di vendita online.

Bazr dimostra di essere attenta anche alla privacy, nel rispetto delle normative europee, garantendo la sicurezza dei dati personali dei suoi utenti e limitandone l'uso a scopi commerciali.

Come utilizzare Bazr

Per iniziare a utilizzare Bazr, gli utenti possono scaricare l'applicazione disponibile su dispositivi Android e iOS. Il processo di installazione è semplice: basta cercare "Bazr" nel rispettivo store e seguire le istruzioni per l'installazione. Una volta aperta l'app, gli utenti possono registrarsi utilizzando il proprio numero di telefono per una verifica rapida e poi completare il profilo.

L’interfaccia di Bazr è intuitiva e simile a quella dei social network. Dalla schermata iniziale, gli utenti possono visualizzare i video delle dirette attuali, seguire i creator e selezionare i prodotti da acquistare. Cliccando sui video, è possibile accedere a dettagli sui prodotti in vendita e completare l'acquisto in pochi click.

Per chi desidera diventare un creator, c'è un'opzione dedicata che richiede di superare un processo di selezione. Una volta accettati, i creator possono avviare le loro dirette e vendere prodotti, guadagnando percentuali sulle vendite.

La nuova era dello shopping online

Bazr rappresenta, senza dubbio, una nuova era per lo shopping online in Italia. Complici gli influencer e le nuove tecnologie, il live shopping sta conquistando sempre più spazio, promettendo di coinvolgere gli utenti in un modo unico ed interattivo. Con funzionalità innovative e un approccio fresco al commercio elettronico, Bazr non è soltanto un’app, ma un portale verso un modo nuovo di vivere l’esperienza di acquisto.