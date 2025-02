Il lander Blue Ghost della NASA è arrivato sulla Luna: un passo decisivo per la missione

Il lander Blue Ghost della NASA ha raggiunto il suo obiettivo, entrando in orbita attorno alla Luna. Questo cruciale traguardo rappresenta un'importante fase preparatoria per il previsto atterraggio, fissato per il prossimo mese. Durante il viaggio, il Blue Ghost ha catturato una serie di spettacolari immagini del nostro satellite naturale e della Terra, proponendo uno spettacolo che affascina appassionati e tecnici.

La missione: Ghost Riders in the Sky

La missione, intitolata Ghost Riders in the Sky, è decollata il 15 gennaio dalla NASA Kennedy Space Center in Florida. Con l’arrivo in orbita lunare, il lander ha superato con successo le fasi iniziali della sua strategia operativa. Jason Kim, CEO di Firefly Aerospace, la compagnia costruttrice del Blue Ghost, ha dichiarato che ora sono completamente concentrati nell'esecuzione della missione. "Il nostro obiettivo è completare le operazioni in orbita e toccare delicatamente la superficie lunare", ha affermato Kim, sottolineando l'importanza di questa impresa per il ritorno dell'umanità sulla Luna.

Il lander ha compiuto diverse manovre in orbita terrestre prima di staccarsi dal veicolo di lancio, segnando l'inizio di un'avventura spaziale che ci condurrà a nuove scoperte e progressi scientifici.

Prime settimane: calibri e immagini straordinarie

Dopo il lancio, nelle prime settimane in orbita terrestre, il Blue Ghost ha avuto modo di effettuare parecchie calibrazioni. Durante la prima settimana, il lander ha catturato un'eclissi parziale in cui la Terra si è messa davanti al Sole. Questo evento, ripreso dalla sua parte superiore, ha offerto un video sorprendentemente veloce, evidenziando la bellezza e la meraviglia dello spazio.

Nel corso della seconda settimana, il lander ha eseguito il suo secondo bruciatore, modificando nuovamente l’orbita per prepararsi a un sorvolo verso la Luna. Questo nuovo posizionamento ha consentito di catturare immagini spettacolari, portando a terra oltre 7 gigabyte di dati. A questo punto nella missione, il Blue Ghost aveva già percorso circa 715.000 miglia e iniziato a inviare notevoli informazioni al centro di controllo.

Settima settimana: un selfie epico

La terza settimana è stata caratterizzata da un intenso lavoro di preparazione, ma non senza momenti affascinanti. Il lander ha scattato un selfie che non si vede spesso, presentando se stesso con la Terra sullo sfondo. Non è comune avere un'immagine che ritrae simbolicamente 8 miliardi di persone, un ricordo collettivo perfetto per un'avventura così ambiziosa.

In aggiunta, il Blue Ghost ha registrato un'altra eclissi, questa volta in cui la Terra si è posizionata davanti alla Luna. Sebbene il video sia di breve durata, offre uno scorcio raro di un fenomeno che raramente si è potuto ammirare.

Ultimi preparativi e approdo sulla Luna

Con la fine delle operazioni di calibrazione, il Blue Ghost ha intrapreso il viaggio verso la Luna. Prima di abbandonare l'orbita terrestre, il lander ha scattato un'ulteriore immagine con la Luna e la Terra insieme. Il lieto annuncio di Firefly Aerospace ha confermato il successo della bruciatura di iniezione trans-lunare, avviando ufficialmente la sua rotta lunare.

Nella quinta settimana, il 13 febbraio, il Blue Ghost ha completato una delle fasi più critiche, entrando in orbita attorno alla Luna dopo una manovra di 4 minuti e 15 secondi. Questo passaggio è stato descritto come il più impegnativo fino a questo punto. Le prossime due settimane saranno decisive mentre il lander attende il momento dell'atterraggio, atteso per il 2 marzo.

Il potente rover Tenacious

Insieme a Blue Ghost, la NASA ha lanciato il rover Tenacious realizzato dall'azienda giapponese ispace. Questo rover, piccolo ma dotato di grandi potenzialità, si presenta come uno dei più piccoli mai progettati. Alto soli 10 pollici e con un peso di appena 5 libbre, Tenacious è equipaggiato per svolgere una serie di esperimenti polari volti a esaminare la produzione alimentare, rilevando radiazioni, conducendo elettrolisi dell'acqua e raccogliendo regolite.

Tenacious opererà nel cratere Atlas nella regione di Mare Frigoris e stabilirà una connessione con il precedente lander Hakuto-R, contribuendo così nella trasmissione dei dati verso la Terra.

I payload della missione

Un aspetto significativo di questa missione è rappresentato dai diversi payload, elementi dedicati alla raccolta e trasmissione di dati relativi alla missione. In totale, 15 payload sono diretti verso la Luna: dieci saranno a bordo del Blue Ghost e cinque del Tenacious. Tra questi, ci sono strumenti innovativi come LISTER, un dispositivo per esplorazione termica sottomarina, e una serie di strumenti per monitorare l'ambiente lunare.

Blue Ghost e Tenacious, attraverso le loro rispettive missioni, non solo rappresentano un progresso nel campo dell'esplorazione spaziale, ma promettono anche di fornire nuove informazioni che daranno una maggiore comprensione della Luna e delle sue potenzialità per le future esplorazioni umane.