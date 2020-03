Il lancio del Samsung Galaxy M21 è stato posticipato al 18 marzo

La scorsa settimana vi avevamo annunciato il lancio del Samsung Galaxy M21 che sarebbe dovuto avvenire in India oggi, lunedì 16 marzo. Tuttavia, senza rivelare il motivo esatto, la società sudcoreana ha rinviato il suo annuncio a mercoledì 18 marzo. Non sappiamo le motivazioni reali. Tuttavia possiamo supporre che il ritardo sia causato dalle preoccupazioni legate all’epidemia di Coronavirus.

Il lancio di Samsung Galaxy M21

La landing page ufficiale del Samsung Galaxy M21 su Amazon India ora afferma che il debutto ufficiale del dispositivo avverrà il 18 marzo alle 12:00 (ora locale). In precedenza, la data di lancio del Samsung Galaxy M21 era quella del 16 marzo.

Come vi avevamo già riportato, circolano già diverse informazioni tecniche in merito al prossimo Samsung Galaxy M21. Il dispositivo pare prenderà in prestito la maggior parte delle sue specifiche dal telefono Galaxy M30 uscito a settembre 2019. Sul sito del rivenditore appare che il nuovo Samsung sarà dotato di un display Super AMOLED da 6,4 pollici che supporta la risoluzione Full HD + . La parte posteriore del telefono ha un lettore di impronte digitali e una configurazione a tripla fotocamera. Le tre fotocamere posteriori saranno da: 48MP + 8Mp + 5MP . Il Galaxy M21 ha una fotocamera selfie da 20 MP. Il portatile dispone di un’enorme batteria con capacità di 6.000 mAh.

Molti di voi sapranno che la serie Galaxy M di Samsung è in gran parte destinata al mercato indiano. Tuttavia, esiste la possibilità che il portatile possa arrivare anche in mercati europei selezionati.

L’anno scorso, Samsung ha portato i suoi Galaxy M20 e M30 in numerosi mercati del vecchio continente. Tuttavia in Europa il dispositivo è arrivato sia in quantità limitate che attraverso canali di vendita limitati.

Secondo indiscrezioni, però, versioni locali del Galaxy M31 sono in fase di sviluppo per mercati come Germania, Francia, Italia, Spagna, Regno Unito, Scandinavia e Paesi Bassi. Sebbene non possiamo essere sicuri che il telefono alla fine verrà rilasciato in tutti questi paesi, è certo che uscirà in alcuni di questi.

Fonte gizmochina