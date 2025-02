Il governo britannico ordina ad Apple di creare una backdoor per l’accesso ai backup iCloud

Il recente sviluppo nel rapporto tra Apple e il governo britannico solleva interrogativi significativi sulla privacy e la sicurezza dei dati degli utenti. In base a un ordine segreto emesso lo scorso mese, il governo del Regno Unito richiede ad Apple di implementare una backdoor che consentirebbe alle forze di sicurezza di accedere ai backup iCloud crittografati degli utenti. Questo richiamo non si limita ai cittadini britannici, ma si estende a tutti gli utenti globali, generando preoccupazioni sul rispetto delle libertà personali e sull'integrità dei dati.

Dettagli della richiesta del governo britannico

Il Washington Post ha riportato che l'ordine segreto, che fa riferimento al potere conferito dalla Legge sulle Forze Investigative del Regno Unito del 2016, noto come Snoopers’ Charter, è stato emesso a seguito di una richiesta governativa che prevede un accesso indiscriminato ai file crittografati end-to-end caricati da qualsiasi utente. Ciò significa che non si limita all'accesso a singoli account, ma implica un controllo totale su dati sensibili di milioni di utenti, contribuendo a un'atmosfera di preoccupazione riguardo alla privacy. Gli ordini segreti, come questo, sono particolarmente delicati, poiché vietano anche a Apple di informare gli utenti riguardo alla compromissione della loro crittografia.

La posizione di Apple sulla protezione dei dati

Attualmente, i backup iCloud non sono crittografati per impostazione predefinita. Nel 2022, Apple ha introdotto l'opzione di Protezione Avanzata dei Dati, ma questa deve essere abilitata manualmente dagli utenti. Utilizzando una crittografia end-to-end, questa opzione assicura che nemmeno Apple possa accedere ai file crittografati. In risposta alla richiesta del governo, Apple potrebbe decidere di sospendere l'offerta di tale servizio nel Regno Unito, una scelta che non soddisferebbe però la necessità di accesso alle informazioni da parte dei servizi di sicurezza.

Alla luce della situazione, Apple ha la possibilità di appellarsi all'ordinanza, sostenendo che i costi legati all'implementazione e l'impatto sulla sicurezza non siano proporzionati. Tuttavia, qualsiasi procedura di questo tipo non sospenderebbe l'entrata in vigore del provvedimento originale.

Implicazioni legali e internazionali della backdoor

La documentazione inviata a Apple, nota come Technical Capability Notice, comporta gravissimi rischi legali per la società. Rivelare l'esistenza di tale richiesta è considerato un reato. Se Apple decidesse di cedere alle richieste britanniche, non avrebbe facoltà di allertare gli utenti riguardo alla sicurezza compromessa dei suoi servizi di crittografia. La società ha già espresso il suo disaccordo, affermando che il governo britannico non dovrebbe avere il potere di decidere se i cittadini globali possano avvalersi dei vantaggi della crittografia end-to-end, come dichiarato davanti al Parlamento britannico nel marzo 2024.

La critica alla crittografia end-to-end

Le forze di sicurezza nel Regno Unito hanno sostenuto che i servizi a crittografia end-to-end facilitano attività illecite, come il terrorismo o gli abusi sui minori. Un portavoce del governo ha affermato che tale tecnologia potrebbe ostacolare gli sforzi per catturare i responsabili di crimini gravi, un argomento sostenuto anche dalle agenzie statunitensi come l’FBI. Sebbene l'FBI avesse precedentemente espresso preoccupazioni simili riguardo alla crittografia, recentemente ha iniziato a raccomandare l'uso della crittografia come strumento di difesa contro gli attacchi informatici, in particolare quelli attribuiti alla Cina.

Il consiglio congiunto di agenzie statunitensi e centri di cybersecurity dei Paesi alleati, che suggerisce la crittografia end-to-end per il traffico web, mette in evidenza le discrepanze tra le politiche di sicurezza del Regno Unito e quelle degli Stati Uniti e degli altri alleati.

Conseguenze globali per il settore tecnologico

Qualora Apple soddisfacesse le richieste del governo britannico, altre nazioni potrebbero seguirne l'esempio, portando a richieste simili da parte di paesi come Stati Uniti e Cina. Ciò costringerebbe Apple a una difficile scelta: rispettare tali richieste o eliminare completamente il servizio di crittografia. Anche altre aziende tecnologiche, come Google e Meta, potrebbero subire pressioni simili, dato che entrambe offrono già o backup Android crittografati, e sono in attesa di vedere come si svilupperà la situazione.

In sintesi, la questione dell'accesso ai dati crittografati rappresenta un punto di svolta cruciale per la privacy degli utenti e le politiche di sicurezza globali. La risposta di Apple potrebbe determinare non solo il futuro della crittografia, ma anche quelli di altri servizi di comunicazione sicura a livello internazionale.