Il Galaxy Z Fold 5 sarà un po’ più piccolo di Z Fold 4: tutti i dettagli

Probabilmente mancano ancora tre mesi circa al lancio ufficiale dei due nuovi telefoni pieghevoli di Samsung, vale a dire il Galaxy Z Fold 5 e il Galaxy Z Flip 5. Il colosso di Seul non dovrebbe ufficializzarli prima della fine di luglio, ma nel frattempo sul web sono cominciate a circolare molte indiscrezioni che riguardano proprio questi due nuovi prodotti. Le informazioni principali sono quelle relative al Galaxy Z Fold 5, che pare arriverà sul mercato con dimensioni ridotte rispetto al predecessore.

Tuttavia, come riferito anche dall’affidabilissimo leaker Ice Universe, i cambiamenti apportati da Samsung in termini di dimensioni sono davvero minimi. Se le previsioni del leaker sono corrette, il Galaxy Z Fold 5 sarà solo 0,2 mm più corto, più stretto e più sottile del suo predecessore nel momento in cui viene aperto. Nel frattempo, la larghezza piegata dovrebbe rimanere completamente invariata a 67,1 mm; infine il prodotto dovrebbe pesare 254 grammi, 9 grammi in meno del peso totale del Galaxy Z Fold 4.

Rispetto al Pixel Fold, ovvero il telefono pieghevole su cui sta lavorando Google, il Galaxy Z Fold 5 dovrebbe essere più alto e stretto (almeno quando è piegato), oltre che leggermente più spesso, con una profondità complessiva di 13,4 mm. Ma il cambiamento di design di gran lunga più importante rispetto al Galaxy Z Fold 4 sembra essere l’introduzione della nuova tipologia di cerniera.

Come sanno bene i fan di Samsung, il Galaxy Z Fold 4 non si piega “perfettamente”, lasciando uno spazio antiestetico tra le due metà del suo display principale. Il colosso di Seul eliminerà quasi sicuramente questo problema sul Galaxy Z Fold 5 andando non solo a ridurre lo spessore del prodotto stesso, ma riducendo anche la misurazione a un singolo numero anziché a un intervallo compreso tra 14,2 e 15,8 mm. Sembra sempre più chiaro che Samsung stia puntando ad un perfezionamento e non ad un cambiamento radicale, tutt’altro che necessario.