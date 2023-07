Il Galaxy Z Flip 5 avrà la cerniera senza spazio: ora c’è la conferma

Samsung svelerà i suoi telefoni pieghevoli di nuova generazione durante il suo evento Galaxy Unpacked, in programma il prossimo 26 luglio. Tra i fan del colosso di Seul c’è già grande attesa per la presentazione di Galaxy Z Fold 5 e Galaxy Z Flip 5 e l’ultimo video pubblicato proprio da Samsung non fa che aumentare ulteriormente questo entusiasmo.

In uno di questi video, infatti, è emerso che il Galaxy Z Flip 5 arriverà con una nuova cerniera che non lascerà alcuno spazio tra le due metà. Sebbene in molti si aspettavano questa mossa da parte di Samsung – che sceglie quindi di riprendere quanto fatto da altri brand cinesi – alcune voci recenti avevano messo in dubbio questo aspetto, affermando che il Galaxy Z Flip 5 e il Galaxy Z Fold 5 avrebbero avuto ancora un piccolo spazio tra le loro metà.

Fortunatamente il breve video teaser pubblicato da Samsung su Instagram e Twitter rivela che il Galaxy Z Flip 5 si piega completamente, lasciando zero spazio vicino alla sua cerniera (spazio che invece si presenta nei predecessori).

In questo modo il telefono di Samsung non è soltanto più apprezzabile sul piano estetico ma riesce anche a garantire una maggiore resistenza a polvere e detriti, che rappresentano un serio rischio di danneggiamento per la cerniera.

Il Galaxy Z Flip 5 dovrebbe arrivare con un display esterno da 3,4 pollici che consente agli utenti di utilizzare widget più dettagliati, mini-app e una tastiera su schermo completa per rispondere ai messaggi. Il pieghevole dovrebbe essere alimentato con un processore Snapdragon 8 Gen 2, assieme a 8 GB di RAM e 128 GB/256 GB di spazio di archiviazione. Il prodotto dovrebbe inoltre poter contare su una fotocamera principale da 12 MP con stabilizzazione OIS, una fotocamera ultrawide da 12 MP, una fotocamera anteriore da 10 MP e una batteria da 3.700 mAh con ricarica rapida da 25 W.