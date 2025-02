Il Galaxy S25 Ultra: problemi con la modalità notturna prima del lancio previsto

La presentazione e il lancio del nuovo Galaxy S25 Ultra sono attesi con grande interesse, ma recenti segnalazioni mettono in luce un possibile problema significativo con la fotocamera di questo dispositivo. Diversi utenti di Reddit hanno riportato un difetto legato alle foto scattate in modalità notturna. In particolare, il problema si manifesta con la comparsa di misteriose linee bianche sulle immagini, sollevando interrogativi sulla qualità della fotocamera che rappresenta uno dei principali punti di vendita dello smartphone.

Un difetto limitato alla fotocamera principale

Le segnalazioni relative alla presenza di linee bianche indicano che questo difetto appare soltanto quando si utilizza la fotocamera principale del Galaxy S25 Ultra con la modalità notturna attivata. I problemi non si riscontrano con le fotocamere ultrawide o teleobiettivo, né si manifestano quando si utilizza la modalità Pro. Inoltre, test condotti da alcuni utenti con applicazioni di terze parti, come Open Camera, hanno rilevato lo stesso difetto nelle foto scattate, evidenziando la possibilità che si tratti di un errore di elaborazione dell'immagine.

Un recensore ha dichiarato di aver scattato oltre 200 fotografie sia con il Galaxy S25 Ultra che con il suo predecessore, il Galaxy S24, senza notare alcun difetto fino a un recente tentativo di catturare immagini astronomiche. Durante la bassa illuminazione tipica dell'astrofotografia, le linee bianche sono diventate evidenti, generando preoccupazioni tra gli utenti.

Astrofotografia e risultati insoddisfacenti

L'astrografia richiede esposizioni lunghe e, per questo motivo, il recensore ha utilizzato un treppiede per massimizzare le prestazioni della modalità notturna. Dopo aver impostato il tempo di esposizione al massimo di otto secondi, ha scattato diverse immagini delle costellazioni. Tuttavia, una volta visionate le foto, le linee bianche erano chiaramente visibili, confermando la presenza del difetto in tutte le immagini catturate in modalità notturna.

Difatti, quando lo stesso recensore ha scattato in modalità Pro utilizzando esposizioni di trenta secondi, le immagini risultavano decisamente più pulite, privi delle problematiche riscontrate con la modalità notturna. Questo confronto suggerisce che il problema possa derivare dai processi di elaborazione delle immagini adottati da Samsung, piuttosto che da un difetto hardware.

Elementi di disturbo e reso delle immagini

Oltre alle linee bianche, è stata notata la comparsa di artefatti sulle foto, situati principalmente ai bordi delle immagini. Questi elementi disturbano la qualità generale delle catture, contribuendo così all'inefficacia delle foto, specialmente in situazioni di scarsa luminosità, che richiederebbero la massima qualità.

A dispetto dei tentativi di ottimizzare il fuoco sulle stelle e altri oggetti del cielo notturno, i risultati sono stati insoddisfacenti, con le immagini che apparivano più sfocate rispetto a quelle realizzate con il Galaxy S24 Ultra. La prima impressione è stata di un’incapacità del Galaxy S25 Ultra di gestire adeguatamente l’astrofotografia, sollevando dubbi sul miglioramento delle capacità fotografiche rispetto al modello precedente.

Aspettative sul futuro e possibile soluzione

Il difetto riscontrato nella modalità notturna potrebbe costituire un campanello d’allarme per i potenziali acquirenti del Galaxy S25 Ultra. Tuttavia, è fondamentale notare che si pensa che il problema non sia da attribuire a un difetto di hardware, il che sarebbe un problema molto più serio, soprattutto considerando che la produzione del dispositivo è già avviata.

Attualmente, si evidenzia la possibilità che si tratti di un errore software, facilmente risolvibile attraverso un aggiornamento firmware. Il Galaxy S25 Ultra è già considerato uno dei migliori smartphone per fotografia, contraddistinto da prestazioni eccellenti, anche fronteggiando rivali come l’iPhone 16 Pro Max. Nonostante questo problema temporaneo, l'auspicio è che Samsung possa fornire presto una soluzione, affinché il dispositivo possa rivelarsi all'altezza delle aspettative degli utenti al momento del suo lancio.