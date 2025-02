Il Galaxy S25 di Samsung fa registrare un nuovo record di preordini in Corea del Sud

Nel contesto della continua evoluzione nel mercato degli smartphone, Samsung ha lanciato il Galaxy S25 negli ultimi giorni di gennaio 2025, aprendo subito le preordinazioni a livello globale. La Corea del Sud rappresenta un mercato fondamentale per l'azienda coreana, che ha recentemente comunicato una sessione di preordini senza precedenti per il nuovo dispositivo.

Un trionfo nei preordini

Secondo le fonti di informazione da Seoul, Samsung ha ricevuto circa 1,3 milioni di ordini per la serie Galaxy S25, un incremento del 10% rispetto ai preordini dei modelli Galaxy S dell'anno scorso. Anche se si avvicina al record storico di oltre 1,3 milioni stabilito dalla coppia Galaxy Note10 ad agosto 2019, il Galaxy S25 ha dimostrato una forte performance sul mercato, testimonianza del suo crescente appeal tra i consumatori.

Il report ha rivelato che il 52% degli ordini, pari a 676.000 unità, riguarda il Galaxy S25 Ultra, segno che questo modello sta attirando l'interesse di un'ampia clientela. Il Galaxy S25 ha registrato il 26% di ordinativi, corrispondenti a 338.000 pezzi, mentre il Galaxy S25+ ha visto il 22% delle richieste, ovvero 286.000 unità. Questi dati indicano non solo la generosa richiesta del nuovo flagship, ma anche le preferenze di una clientela sempre più orientata verso l'innovazione tecnologica.

Scelte di colore preferite dai consumatori

Un ulteriore dato interessante riguarda le opzioni di colore preferite dai clienti. Tra gli utenti del Galaxy S25 Ultra, la maggior parte ha optato per il Titanium White e il Blue, colori che si rivelano molto simili tra loro. D'altra parte, per gli altri modelli della serie, i clienti hanno scelto prevalentemente le tinte Ice Blue e Silver Shadow. Queste scelte di colore riflettono le attuali tendenze nel design degli smartphone, dove i toni eleganti e sofisticati sembrano dominare.

Disponibilità e inizio delle vendite

Attualmente, i dispositivi sono ancora disponibili per il preordine, ma alcuni acquirenti anticipati stanno già ricevendo i loro telefoni. Le vendite ufficiali avranno inizio in 120 mercati a partire da venerdì 7 febbraio 2025. Con l'avvicinarsi di questa data, gli esperti del settore osservano con attenzione le reazioni del mercato e delle recensioni degli utenti, che potrebbero influenzare ulteriormente il panorama della tecnologia mobile in questo anno.

La forte performance della serie Galaxy S25 nei preordini non solo sottolinea l'affidabilità del marchio Samsung, ma anche la costante evoluzione e le aspettative dei consumatori per dispositivi sempre più all'avanguardia.