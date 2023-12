Il Galaxy S24 Ultra avrà un modulo fotocamera super

Manca ormai davvero poco alla presentazione ufficiale dei nuovi telefoni Samsung e le attenzioni sono rivolte soprattutto al Galaxy S24 Ultra, che già si preannuncia come uno dei migliori telefoni Android del 2024. In queste ultime settimane sono trapelate molte indiscrezioni su questo telefono, che verrà presentato assieme al Galaxy S24 ‘base’ e al Galaxy S24 Plus nella terza settimana di gennaio (quasi certamente il 17, ndr).

Gli ultimi leak permettono di conoscere tanti dettagli sul modulo fotocamera del Galaxy S24 Ultra. Nell’immagine, che sembra trapelata da uno stabilimento di produzione del nuovo dispositivo, si possono vedere più moduli fotocamera collocati in un contenitore accanto a un messaggio che fornisce una descrizione, un numero e alcuni altri dettagli.

Una recente fuga di informazioni sulle specifiche del Galaxy S24 Ultra ha rivelato che il dispositivo è dotato di un sensore primario da 200 megapixel con un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 10 megapixel e un teleobiettivo da 50 megapixel. Il sensore zoom fornisce uno zoom ottico 2x, 3x, 5x e 10x.

Inutile dire che il Galaxy S24 Ultra sarà il vero fiore all’occhiello di Samsung per il prossimo anno anche in termini di fotocamere. È improbabile che ci sia un altro dispositivo Samsung che riesca a raggiungere le capacità della fotocamera del Galaxy S24 Ultra ed è per questo che i moltissimi fan del colosso di Seul non vedono l’ora che arrivi la presentazione ufficiale per osservare ogni dettaglio su questo device.

Come accennato, salvo cambiamenti dell’ultim’ora l’evento Unpacked della serie Galaxy S24 avrà luogo il 17 gennaio 2024 a San Jose, in California.

